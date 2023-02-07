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年後好運到！4生肖翻身　虎遇「命定正緣」

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲屬虎者有機會在異地遇到「命定正緣」。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

過完元宵好運到！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖「猴、虎、蛇、兔」在農曆年後運勢翻身；而屬虎者有機會被外派到外地出差，而在異地遇到「命定正緣」。

第四名：生肖兔

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生肖兔在農曆年後的運勢，將開始止跌回升，前段期間你受到兔本命年的影響，氣場特別弱勢，在各方面都無法期待有好的表現與收穫。財運在這段時間也無法擺脫過去匱乏的窘境，業績獎金、抽佣分紅一時之間都還看不到發下來的跡象。但這樣的困難窘境，在過完農曆年之後將有機會稍稍緩解。

雖然受到本命年的影響，並不適合進行一些短期投資，或是買彩券，但是保本的一些小投資，還是要著手進行的。一收到錢就定存，變相把錢鎖定在帳戶內，才能避免心癢、手滑又破財。雖然今年會遭遇種種的不順，好在健康方面能明顯好轉，精神變好，擺脫失眠、頭痛等一些小毛病。

感情方面，單身的你有機會揮別過去情傷，斬斷爛桃花，結識新的桃花。有伴的你，要小心第三者插足，或與另一半的關係陷入僵局，若不幸遇到，記得要好好溝通，等待夏天之時化解。

第三名：生肖蛇

農曆年後生肖蛇的貴人運將會持續高升，只要登高一呼，向外尋求幫助之時，就有朋友及平輩兩肋插刀，這波好運將會一路上升到農曆三月。事業上的伙伴和你也有絕佳默契，合作起來心靈相通，開創業績的另一高峰。

另外，生肖蛇如果有創業計劃，可以期待農曆五月，身邊的人就會為你打點、規劃進度，牽線助你圓夢。單身的你，不妨留意身旁與你走得近的異性，或是聊得來的舊識，農曆年後之後張開雙手，就能收穫戀情與工作。

第二名：生肖虎

生肖虎農曆年後工作上會迎來變化，或許你有機會被外派出差到外地，在外地尋得新的工作機會，甚至是在異地結識適合你的桃花。即便生活上的變化，可能讓你一開始有些措手不及，但只要調整好心態，生活、工作、愛情就會如魚得水，漸入佳境。

而在異地的這一波桃花，極有可能是你的命定正緣，請單身的人務必把握好這一波桃花運，你很可能會閃戀，快速墜入愛河。

另外，如果要考試、升遷的生肖虎，這段時間就要好好準備，你的好消息會在農曆二月、三月陸續到來，這好運將延續到暑假來臨前！

第一名：生肖猴

生肖猴或許在春天的開頭會有點不盡人意，生活、感情、事業會有點小小的磕磕碰碰，不過，這只是運勢要轉好前、暫時停滯的情況而已。越接近農曆一月底的時間，你越有機會發現，手中進行任何事情的阻力減少，想要什麼都有人來幫忙，你不會再感覺到孤軍奮戰的窘況，然後就是接連的好運氣，一直要好運到農曆五月。

工作上的阻滯變得順利容易推進，這都要歸功於過去的你沒有放棄，你的辛勤努力都成功兌現，甩開過去的霉運後，你做事越來越順暢了，可說是小人退散、貴人降臨。接下來不管是工作或感情，都將迎來好消息，你能在貴人的幫忙下發光發熱，甚至這波好運有望延續上半年。

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