「立春」來了！12生肖進入黑兔年運勢公開　屬蛇升官又發財旺到爆

文／命理老師 邱彥龍

今（4日）迎來立春，正式進入黑兔年運勢。國際天星命理專家邱彥龍分析，黑兔年屬鼠、屬牛者走貴人運，屬虎、屬龍、屬馬者有升官機會，今年更是屬蛇者的財運年，另外，屬猴、屬狗者黑兔年投資運也會特別旺，屬豬者則是旺到工作事業部分。

邱彥龍老師一一解密12生肖黑兔年運勢，並提供轉運攻略，讓12生肖可以在新的一年裡提升運勢，趨吉避凶。

▲立春來了。（圖／取自免費圖庫）

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★鼠



屬鼠的朋友，在2023年刑太歲，需要安太歲或化太歲，但文昌、考運、貴人運相當旺，有無形的助力與加持，所以多祈福助運對生肖鼠者有強大的幫助，或多讀點書、多上課，也能學習到非常多有用的知識，因此黑兔年很適合提升自我；事業適合與海外接軌或做網路生意，千萬不要借錢合作，尤其遇到心裡不舒服的合作對象，一定要懂得停損才能避開風險，另外，契約要看清楚不要亂簽約，最好能請專業的律師協助，可以避免掉許多麻煩。基本上，今年拓展業務無往不利。

感情方面，建議先溝通與規劃，等雙方達成共識，可以相輔相成時再做進一步打算，凡是以金錢為前提的婚姻或交往，終究會離婚或以分手收場；健康方面，要注意婦科、神經系統、耳鼻喉、腰背腎等部位的疾病、小心恐慌症、憂鬱症或情緒不穩定，以及眼疾、內分泌系統、肝臟、腸胃發炎、中風、嚴重是腫瘤上的問題。

★牛



屬牛的朋友，2023年事業運、財運、工作運、貴人運都超強，是奔波勞碌的一年，不要在乎錢多錢少把事做好即可，練習溝通協調、行銷、演講，把話說好、說動聽，會讓事業、財運更上一層樓，前途無量。

感情方面，在團體聚會中或網路上容易遇到心儀對象，切記要多了解對方身家背景，以免遇到騙財騙色對象；健康方面，注意水腫、腸胃、婦科疾病、肥胖、恐慌憂鬱症、右眼問題、心血管、中風、脂肪肝、肝炎、癌症、糖尿病、痛風、腎病、循環系統問題或滑倒受傷、抽筋、溺水。

★虎

屬虎的朋友，2023年行動力會大大提升，有升官的機會，今年會在口才方面表現極佳，並且擁有名聲與榮譽。記住正直、守信用會是成功關鍵，且今年學習技能跟讀書很快就能上手，能在遠地、海外、網路賺取不少財富與知識，持續的努力與付出都將有回報，但要注意官司跟行車糾紛。

感情方面，桃花運非常旺，但容易遇到渣男渣女，2023年建議拚經濟是最好的選擇；健康方面，注意意外血光、糖尿病、痛風、腰背腎、筋骨發炎、癌症、吃錯藥、中毒、毒素積累、肝病、心血管疾病、中風、風濕、恐慌憂鬱症。

▲屬虎朋友，有升官的機會。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



★兔



屬兔的朋友，2023年值太歲，需安太歲或化太歲。在團體上能受到注目，且今年名氣、事業、人氣、行銷、溝通能力都會大大提升，不妨多學習其他技能，終究會有收穫。大財來得比較慢，需要靠時間，所以不建議做大投資，若衝太快，前期會苦撐，只能等待好運，不用著急。

感情方面，千萬不要扯上金錢，否則容易有桃色糾紛而導致破財，嚴重離婚收場；健康方面，注意流產、肥胖、婦科疾病、腸胃問題、心血管疾病、肝炎、恐慌憂鬱症、腫瘤。

★龍

屬龍的朋友，2023年害太歲，需要安太歲或化太歲，但今年會擁有榮譽、財富、事業上也容易升官，有文昌與貴人相助，今年是屬龍的旺運年，要盡量避免口舌官司是非。

感情方面，會有結婚的衝動與念頭，想生小孩的話請把握今年；健康方面，注意恐慌憂鬱症、摔倒骨傷、肝炎、視力減退、腸胃問題、骨質疏鬆流失、內分泌失調以及流產陰靈、祖上香火問題。

★蛇

屬蛇的朋友，2023年是財運年，有機會迅速增長財富，只要找對行業或懂得謀財之道，可以升官又發財，固然有小人會忌妒與陷害，但有祖上庇蔭，是可以無往不利的一年，所以情緒無需受影響，多做事少抱怨，會是一個很棒的年。

感情方面，容易受到萬眾矚目，人氣、名聲、人緣、桃花旺，想脫單很容易；健康方面，注意骨傷、肝炎、視力減退、腸胃問題、骨質疏鬆流失、內分泌失調、性病。

▲2023年是屬蛇朋友的財運年。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



★馬

屬馬的朋友，2023年破太歲，需安太歲或化太歲，但學習、讀書容易長智慧，在獨門技術上或工作、事業都是旺年，有升官機會，但要注意錢財方面容易與家人產生大衝突，雖然今年會很想創業或換工作，但建議投資在自己身上，回報會比較高。

感情方面，與另一半溝通容易出問題而造成不必要的爭吵，好好說話很重要；健康方面，注意恐慌憂鬱症、骨傷、肝炎、視力減退、腸胃問題、肝膽問題、骨質疏鬆流失、內分泌失調、抽筋。

★羊

屬羊的朋友，2023年能賺到獨門的技術財，用心工作能獲得不錯的財富，投資要小心因突發事件而中斷，注意不要與人有金錢上的糾紛，吃力不討好。

感情方面，能由家人協助介紹對象，會有良緣出現，要注意由陌生人介紹的投資項目容易被詐騙；健康方面，注意肝炎、心血管疾病、失眠、精蟲數量稀少、縱慾過度、情緒不穩定、內分泌失調、交通意外、工作傷害。

★猴

屬猴的朋友，2023年投資運旺，看好目標下手能有不錯的表現，今年也有搬家或買房地產的機運，且有機會成為領導或地方名人，切忌與人衝突，記住越開心好運越旺，今年是屬猴的幸運年。

感情方面，今年有婚緣和子媳緣，想結婚或生小孩的請把握今年機會。若另一半脾氣容易暴躁，記得哄哄他，會比較好過日子；健康方面，注意肝炎、痛風、糖尿病、循環系統疾病、心血管疾病、呼吸系統疾病、高血壓、心情不穩定、工作傷害、交通意外。

▲屬猴朋友，2023年投資運旺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



★雞



屬雞的朋友，2023年沖太歲，需安太歲或化太歲，今年與母親衝突大，情緒會比較火爆，不容易相信人。投資要謹慎，小心遇坑或拆夥，若能專心把心思放在工作上或學技術上，能有不錯的收穫。

感情方面，單身者會有老少配的現象，彼此年齡落差大，有對象者小心感情波動；健康方面，注意肝炎、交通意外、癌症、內分泌失調、神經傳導系統問題、高、低血壓、腸胃過敏、流產。

★狗

屬狗的朋友，2023年投資運、偏財運皆強，可以擁有不錯的收益，邊玩邊賺錢也是不錯的選擇，但建議將多餘的時間拿來養生，也是現階段最重要的事。

感情方面，享樂太多會導致另一半胡思亂想，甚至傷另一半的心，記得多關懷與陪伴，少言語暴力；健康方面，注意縱慾過度、交通意外、內分泌失調、高血壓、中風、傳染性疾病、癌症、心理疾病。

★豬

屬豬的朋友，2023年心情陰晴不定，給另一半或客戶有很大的壓力，財運與工作、事業運強，但國外運與外出運稍弱，建議培養同事或下屬協助，借運補運，調整好心態幫助會很大。

感情方面，親密關係將有助感情升溫且能幫助情緒穩定；健康方面，注意高血壓、心血管疾病、抽筋、眼疾、感冒、耳鼻喉的問題、肝炎、情緒不穩定、內分泌失調以及結石問題。

▲立春期間注意情緒起伏會特別大。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師指出，立春期間不僅氣候溫度變化大，2月4日至7日之間，又遇上日月反背，且加上兩大凶星羅喉與計都發威，人的心理情緒起伏會特別大，像是突然的激動、暴怒、暴力傾向顯現、抑鬱、恐慌等心理疾病問題都容易在這段時間發作，邱彥龍老師提醒，唯有情緒管控好，財神才會與你相伴，不然財神不來，財庫又要破洞。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師