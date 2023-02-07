遭控擾鄰　隋棠：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

▲藝人隋棠（左）與丈夫Tony謝（右）結婚多年，育有3名子女。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人隋棠最近在賀歲片《詐團圓》飾演女主角，表現不俗，沒想到卻因擾鄰問題被告上法院。住在隋棠家樓下的A先生夫婦氣憤地說：「千金買房、萬金買鄰，隋棠身為高知名度的公眾人物，卻放任子女吵鬧，我們忍耐半年，多次善意勸說、溝通都無效，不得已只好提告，並訴諸輿論，只求重獲安寧！」

A先生告訴本刊，他住在台北大直一處戶數不多、環境清幽的社區，住戶水準頗高，左鄰右舍相處融洽，去年7月隋棠夫妻花了億元，買下他家樓上的樓中樓。聽到消息，A先生的友人紛紛道賀，說他成為大明星的鄰居，社區一定會更出名，房價也會水漲船高，只是他萬萬沒想到卻是惡夢的開始！

▲隋棠的小孩常在家中樓梯奔跑、製造噪音，遭鄰居提出民事告訴。

隋棠夫妻與3個孩子、管家、外籍看護搬入後，A先生一家從早到晚就飽受噪音困擾，隋棠和丈夫因為工作常不在家，3個小孩從清晨6點多開始，就會在樓中樓的樓梯和地板奔跑、彈琴和嬉鬧，深夜亦然。由於隋棠家的樓梯採鏤空設計，加上屋齡近30年，屬於鋼筋混凝土建物，地板厚度只有12公分，小孩的舉動造成巨大的「砰砰」聲響，讓A先生一家不得安寧。

▲隋棠常在臉書po出一家5口同框照，拍攝地點就是台北大直的住家。

忍受一陣子後，A太太某天碰到隋棠，向她反映，沒想到隋棠竟回：「這年齡的小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉！」A太太碰壁後，A先生只好找上隋唐的丈夫Tony謝，起初對方的態度還算理性，與A先生互留LINE帳號聯繫，並稱有問題可傳訊息跟他溝通，噪音狀況也有所改善，A先生一家才獲得喘息。

▲A先生傳訊給隋棠的丈夫Tony謝，溝通噪音問題。

原以為問題解決，沒想到不久又故態復萌，A先生只好在去年10月國慶日前後，傳訊息給Tony謝：「經過上次的溝通，你們雖然說會盡量讓小孩不要這麼吵，會請管家提點及適時制止他們，但很遺憾的是，好像只維持一陣子，包括我上次碰到你們的那一天很安靜，之後依然每天很早就被下樓、奔跑的震動聲和彈鋼琴的噪音聲吵醒，完全不能睡覺，依舊持續嚴重影響我們家的作息。」



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