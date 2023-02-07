玉米濃湯買1送1、炸雞下殺75折吃！　Uber Eats「2月優惠碼」懶人包

▲Uber Eats2月限定優惠碼懶人包。（示意圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸繼續收！外送平台「Uber Eats」2月限定「激省優惠碼」來了，這個月全用戶除了可以爽吃「指定餐廳指定商品買1送1」外，加碼還有八方雲集買1送1、21PLUS個人餐下殺75折等好康，把握機會下單去。

▲21PLUS指定個人餐下殺75折吃。（示意圖／業者提供）

●全用戶優惠

1.即日起至2月14日免優惠碼即可享「活動餐廳下單指定商品買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

2.即日起至2月14日免優惠碼即可享「指定活動餐廳下單滿額最高現折200元」優惠，滿520元現折80元、滿999元現折150元、滿1314元現折200元，數量有限、送完為止。

3.即日起至2月14日免優惠碼即可享「八方雲集熱銷品項（酸辣湯／玉米濃湯／白豆漿／燙青菜買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

4.即日起至2月14日免優惠碼即可享「21PLUS個人餐品項（半雞炸雞翅個人餐、青花椒麻炸雞+雞肉洋蔥圈個人餐）打75折」優惠。

5.即日起至2月14日免優惠碼即可享「拿坡里活動餐廳下單滿450元送老饕三角骨」、「拿坡里炸雞虛擬活動餐廳下單滿420元送咖哩雞柳條」、「拿坡里下單滿650元送小披薩」，數量有限、送完為止。

6.即日起至2月15日凡輸入優惠碼「優點甜蜜」，即可享「Uber Eats優市下單滿599元（不含外送費）現折100元」優惠。

7.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「首購優市」，即可享「Uber Eats優市消費滿200元（不含外送費）打6折」優惠，最高現折150元，限首次訂購Uber Eats優市用戶使用。

8.即日起至3月2日凡輸入優惠碼「餓了啦」，即可享「台南、高雄全區下單指定美食外送／外帶商家滿299元打8折」優惠，最高現折200元，數量有限、兌完為止。

9.2月7日凡輸入優惠碼「月圓來全聯」，即可享「全聯下單滿999元（不含外送費）打85折」優惠，單筆最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

10.2月7日凡輸入優惠碼「Eats鬧元宵」，即可享「City's Super、傳統市場、大潤發、家樂福、家樂福超市、Mia C'bon、小北百貨、優市下單滿899元（不含外送費）打9折」優惠，單筆最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

11.2月8日至2月14日凡輸入優惠碼「萊霸屈臣氏」，即可享「屈臣氏下單滿799元（不含外送費）打85折」優惠，單筆最高現折150元，每人限用1次，兌完為止。

12.2月8日至2月14日凡輸入優惠碼「浪漫點家福」，即可享「家樂福、家樂福超市下單滿999元（不含外送費）打85折」優惠，單筆最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

13.2月8日至2月14日凡輸入優惠碼「甜蜜即時送」，即可享「大潤發、Mia C’bon、楓康超市、亞尼克、小北百貨、優市下單滿799元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

14.2月15日起至2月21日凡輸入優惠碼「小北居家購」，即可享「小北百貨下單滿499元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

15.2月15日起至2月21日凡輸入優惠碼「DON然要情熱」，即可享「DON DON DONKI下單滿99元打85折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

16.2月22日至2月28日凡輸入優惠碼「早點點全聯」，即可享「全聯下單滿999元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折250元，數量有限、兌完為止。

17.2月22日至3月17日凡輸入優惠碼「春遊這樣點」，即可享「燦坤、大潤發、寵物公園、家樂福、家樂福超市、Mia C’bon、統一超商、優市下單滿899元打9折」優惠，最高現折150元，數量有限、兌完為止。

●新用戶優惠

1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，免優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

2.即日起至3月2日新用戶（首次註冊且未使用過Uber Eats消費者），凡輸入優惠碼「餓了來點」即可享「消費滿235元打5折」優惠，單筆最高現折175元，每人限用2次，數量有限、兑完為止；限指定美食外送／外帶商家使用，數量有限，兌完為止。

●Uber One會員優惠

1.即日起至2月28日凡首次訂購生鮮雜貨者輸入優惠碼「FEB300U」，即可享「生鮮雜貨下單滿100元打4折」優惠，最高現折300元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

2.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「FEB250U」，即可享「生鮮雜貨下單滿499元打85折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

3.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「FEB500U」，即可享「生鮮雜貨下單滿1499元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

4.即日起至2月14日可享「活動餐廳指定商品買1送1」優惠，再輸入優惠碼「心動食刻」即可享「下單滿399元打8折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限、送完為止。

5.即日起至2月14日免優惠碼即可享「21PLUS情侶分享餐（烤雞披薩分享餐、青花椒麻半雞炸雞分享餐）打75折」優惠。

▲foodpanda2月優惠碼快收。（圖／業者提供）

另，外送平台「foodpanda」也祭出2月限定「激省優惠碼」，這個月有必勝客比薩買1送1、漢堡王指定套餐下殺7折吃等好康，還有買咖啡送可頌、蛋糕等小確幸，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠內容請看「必勝客買1送1、漢堡王7折吃！ foodpanda「2月激省優惠碼」一次看」。