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5款漢堡買1送1！速食店「激省優惠券」來了　加碼吃百元套餐

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新激省優惠券開吃。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

小確幸快收下！人氣速食店「漢堡王」最新超殺優惠券來了，不僅有8大品項買1送1，像是漢堡、雞塊通通有，還有激省百元個人套餐、銅板超值選等，一共網羅38種優惠，整張券狂省2617元起，即日起至3月27日限時49天開吃。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲8大品項爽吃買1送1。

漢堡王最新「霸王省優惠券」來了，一共有5大系列共38種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有中杯可樂、辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有5款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、花生培根牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、起司雙豬培根堡及小怪獸香豬脆雞堡。

加碼吃個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃華鱈魚堡+4塊雞塊及小杯可樂，多加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂，還有荒野小怪獸起司牛脆雞堡+中杯可樂等2種組合，通通划算爆表。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲一共有5大系列共38種優惠。

除外還有「超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，即日起至2023年3月27日限時開吃，提醒此優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市。

▲▼拿坡里炸雞。（圖／業者提供）

▲拿坡里8塊炸雞桶下殺77折吃。

另，拿坡里即日起至3月1日也祭出「雞腿二重奏77折吃」下殺優惠，內含4隻咔滋多肉的棒腿及4塊鮮嫩多汁的腿排，還有1瓶1.25L飲料，吃喝直接一次滿足，提醒於炸雞專賣店才可享優惠。

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