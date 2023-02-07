開工想「一脫」驚豔全場　院長：口罩令鬆綁後醫美音波指名度大增

▲海芙音波因代言人蔡淑臻的凍齡見證帶來高詢問度。

消費中心／綜合報導

隨著防疫規定逐步放寬，戶外不必全程配戴口罩，讓不少女性想要在一脫下口罩瞬間，即使露出真面目也能大無畏展現「逆生長」的絕美狀態，許多人會選擇醫美療程助攻，像是連女神蔡淑臻都大愛的海芙音波，無論臉部或身體曲線都能精修升級，讓大家能在新春開工完美登場。

▲海芙音波可以針對臉部及身體不同問題，客製規劃療程。

轉戰醫美最懂女人心！婦產科院長公開年前熱門醫美項目

位於新竹市東區的江美麗婦產科診所，近年跨足醫美領域，希望更紮實地由內而外照顧女性身體及臉部狀態，並協助護理產後婦女需求，也提倡女性應該全方位的善待自己。

院長江美麗觀察，先前消費者因長時間配戴口罩而容易長痘痘，因此多以解決肌膚的痘疤及暗沉問題為主。隨著口罩令鬆綁，消費者更加注重整體美麗精緻度，包含膚質、輪廓線以及皮膚緊實等，因此年前熱門醫美保養項目偏好海芙音波、皮秒雷射、肉毒注射等，其中，海芙音波因代言人蔡淑臻的凍齡見證帶來高詢問度。

江美麗說明，海芙音波可針對臉部鬆弛恢復令人嚮往的緊實V臉，讓視覺年齡快速變年輕；也可用於產後肚皮鬆垮、腿部等部位達到緊實效果，額外提供產婦不同一般的護理療程選擇，而且術後無傷口也無恢復期。只須注意防曬避免肌膚刺激即可，很適合作為年度保養，讓愛美女性隨時準備亮麗登場。

▲海芙音波掃描Qrcode，認明原廠認證才安心。

免動刀無恢復期 認明海芙音波醫美原廠「防偽認證」才安心

常見女性因升格當媽咪而在心境及生活習慣上出現大幅轉變，尤其會想兼顧家計而事事精打細算，追求所謂「CP值」，江美麗提醒：什麼都能省，安全絕對不要省！坊間一些低價醫美方案固然吸引人，但臉只有一張可別貪小便宜打到起水泡、燙傷可得不償失。

▲建議選擇具有合格證書的診所及醫生施打海芙音波，並認明防偽標籤保障自身權益。

▲江美麗院長首推女性由內而外的美麗，保養應從日常做起。

建議認明機器正貨的原廠防偽認證標籤，並選擇擁有原廠合格證書的診所及醫生再接受醫美治療，才能美得安心，而江美麗婦產科診所採全女醫專業團隊，也是海芙音波原廠認證診所，不但給予消費者安全的治療，更要成為最貼心的健康守護者。

江美麗表示，第三代海芙音波擁有獨特專利技術MMFU提供多種不同深度、給予臉部及身體精準的超音波能量拉提，其特殊的精密探頭設計，更安全也容易服貼，採客製化能量輸出，更能依照東方人的膚質、臉型及身型調整能量，比一般音波拉提儀器提供更多層次且更精準的拉提效果。

相較於手術，海芙音波為非侵入式療程，江美麗指出，只需約20至30分鐘的時間完成治療，不會出現術後不適感及冗長恢復期，對於忙碌又怕動刀的現代人而言是絕佳選擇，術後通常可以感受到拉提效果，治療部位約可在12周內緊實拉提的效果提升，並依照個人體質與生活習慣不同，最長約可維持2年左右。