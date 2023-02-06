過年狂買刮刮樂慘輸！業務男和妻吵架　下秒倒地失去心跳

▲過年狂買刮刮樂遭妻擋，業務男刮完下秒倒地不起急送醫，檢查後發現是心肌梗塞，醫護趕緊救治。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中一位50歲業務員在農曆過年期間狂買刮刮樂，想要一夜致富，卻輸多贏少，業務員妻子力勸卻大吵一架，未料吵到一半業務員突然倒地，失去心跳，被緊急送急診，送醫確定冠狀動脈阻塞，經緊急做心導管置放支架及低溫治療，救回一命。

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▲男子右冠狀動脈及左迴旋支完全阻塞，只剩最後一條左前降支也有70％阻塞。（圖／中港澄清提供）



澄清醫院中港院區介入性心血管科主任張耿豪表示，該患者送進急診室急救雖恢復心跳，但仍無意識且有癲癇現象，初步判斷可能心跳停止有造成腦部缺氧，在急診室緊急處置後，立即安排心導管檢查確定心跳停止的原因，發現其右冠狀動脈及左迴旋支完全阻塞，只剩最後一條左前降支也有70％阻塞，經緊急置放血管支架後恢復血流暢通。

此外，業務男經過手術，雖然打通3條冠狀動脈，但依然昏迷未醒，為了保護其腦部，張耿豪再幫患者進行低溫治療，以特殊的冷卻導管從患者的鼠蹊部置入中央靜脈，24小時不斷地以冷水循環降低血液溫度，保持體溫在攝氏33度，降低身體的新陳代謝，讓身體完全的休息，以免救回了心臟，卻因腦部長時間缺氧而成植物人。

▲張耿豪提醒，有心血管疾病風險的人，要定期做心血管的健康檢查。（圖／中港澄清醫院提供）



張耿豪指出，兩天後該患者甦醒過來，住院一週完全恢復健康，正常舞動手腳，走路平穩，談吐自然，確定已康復而出院，但也提醒，有心血管疾病風險的人，要定期做心血管的健康檢查，發現有阻塞情形即早治療，因為心臟要跳動，有賴於冠狀動脈提供心臟血液跟氧氣，任何一條血管阻塞都會發生嚴重的心肌梗塞。