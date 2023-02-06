朱雲漢辭世　中研院政治所悲痛：國際社科領域重大損失

▲中研院士朱雲漢病逝，震撼政經學界。（圖／翻攝中研院政治所官網）

記者楊惠琪／台北報導

中研院院士、中研院政治所特聘研究員朱雲漢昨（5日）辭世，享壽67歲，消息傳出，震驚學界。中研院政治所今（6日）在網站貼文哀悼，「朱院士的離世，是本所以及國際社會科學領域的重大損失，令人不捨與悲痛。朱院士對於發展我國政治學的貢獻，以及推動台灣與國際學界的緊密合作，都將永遠為台灣政治學界所感念。」

中研院政治所指出，朱雲漢於2002年8月1日加入政治所，為政治所創所時三位研究人員之一，並於2012年7月當選中研院院士，2016年當選為世界科學院院士（TWAS），其主要研究領域為民主化、東亞政治經濟，以及兩岸三地政經發展。曾擔任美國哥倫比亞大學政治學系客座副教授，三度獲得國科會傑出研究獎，曾為第一屆國科會人文處政治學門召集人，並兼任蔣經國國際學術交流基金會執行長。

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中研院政治所表示，朱雲漢畢生心力於推動社會科學調查研究，曾任「全球民主動態調查」（Global Barometer Surveys, GBS）執行委員會的主席及 「亞洲民主動態調查」（Asian Barometer Survey, ABS）的創始人。該調查結合國內外具有跨國比較調查經驗的知名學者，在整合性的研究架構與標準化調查程式下，針對東亞地區的經社結構現代化、政體轉型與民主化，以及政治代價的變遷，進行跨國比較調查研究，覆蓋超過19個亞太國家。