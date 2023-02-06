妳東西掉了...桃園2男騙落單女停車搶3千元　警5小時逮人

▲2名徐姓男子狼狽為奸，持西瓜刀棍棒搶劫落單女子。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

2名徐姓男子騎機車昨晚見1名郭姓女子獨自騎車，謊稱被害人物品掉落，誘騙郭女停車後，持預藏西瓜刀及棍棒強盜其身上財物，得手3千元後騎車逃逸，警方獲報後調閱監視器以車追人，5小時內在大觀路上逮到涉案的兩名徐姓男子，全案依加重強盜罪移送偵辦。

▲▼警方以車追人在5小時内迅速逮捕嫌犯。（圖／大園警分局提供）

兩名徐姓男子(18歲、20歲)於5日19時許，騎乘機車行經桃園市觀音區富玉路時，看見郭姓女子(36歲)獨自騎車，於是靠近郭女向其謊稱物品掉落誘騙她停車，隨後持西瓜刀及棍棒恐嚇郭女交出身上財物，嫌犯得手3千元後騎車逃逸，被害人立即打電話向警方報案。

▲警方起出作案用西瓜刀及棍棒。（圖／大園警分局提供）

大園警分局獲報後立即組成專案小組，積極調閱監視器以車追人，發現涉案車輛的行車軌跡一路逃竄至中壢區、桃園區、新北市鶯歌區等地，警方隨即通報線上警網加強查緝，直到今日0時許涉案車輛再度回到桃園市觀音區一帶，警方立即派員前往圍捕，順利在大觀路與四維路口攔獲該輛機車，兩名徐姓男子見無處可逃於是坦承犯行，並帶同警方起獲棄置於路旁的西瓜刀及棍棒，警詢後依加重強盜罪將兩人移送桃園地檢署偵辦。