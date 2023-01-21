弱勢3姊弟父母雙亡　住家陽台破舊快崩塌！善心營造公司救援

▲ 3姊弟患思覺失調，父母雙亡後，他們無力修補快要崩垮的陽台，社福中心伸暖手協助修繕 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導



強烈冷氣團去年12月來襲，新北市三重一間舊公寓裡住著3位思覺失調身障、父母雙亡的姊弟，他們以撿資收物為生，社工們探視後，最膽戰心驚的是僅用水管支撐的破舊陽台，都快要掉出房外，三重社福中心年前媒合久舜營造公司進場協作，趕在冷氣團來襲前修繕完成，也銜接天然氣瓦斯管，讓3姐弟在寒冬中，可以洗個暖呼呼的熱水澡。

三重社福中心主任劉彥伯表示，這一家3姊弟均領有身心障礙證明，在父母往生後，3姊弟相依為命，仰賴低收及身障福利補助，並以收資收物為生，收入不高，其中陽台崩壞已久但無力處理，社工楊凱婷介入關懷後，還發現有電箱及電線老舊，以及屋內堆滿資收物，因此媒合久舜營造愛心修繕。

久舜營造志工團吳國祥表示，公司成立愛心志工團，運用專業在全台各地協助弱勢修繕，此案情況特殊，需要協作的範圍大，在與社福中心討論後，了解案家的困境與急迫性，決定將鋼筋外露的危險陽台拆除，另裝欄杆保護；將原放置在陽台的廚房移至室內，更新門板和燈座，裝設LED燈，不僅居家環境變安全，家裡也變明亮。

此外，因廚具內移，天然氣管線需重新裝設，中心另媒合資源支援，並趕在冷氣團來襲前完成，3姊弟也在社工的勸說下，同意配合整理家中環境，丟棄一些無用的資收物。

社工科長劉文湘表示，非常感謝久舜營造志工團的愛心，3姊弟修繕案從會勘到竣工經歷2個多月，因姊弟理解能力較弱，在施作過程中幸賴楊凱婷社工居間協調並陪伴，中心同仁笑稱「社工快變監工」。

社會局長張錦麗表示，越來有越多的營造業和行善團願意幫弱勢家戶修繕危險舊屋，除久舜外，像冠德旗下的根基營造也成立有「繕循環計畫」，自備材料、機具和工程人員，要幫偏區弱勢家戶修繕。

▲3姊弟患思覺失調，父母雙亡後，他們無力修補快要崩垮的陽台，三重社福中心社工楊凱婷(右)為了修繕 與案家(中)不斷溝通並經常進場查看 。（圖／記者戴上容翻攝）