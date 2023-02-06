土耳其強震！外交部：中華民國台灣政府捐贈598.8萬元賑災

▲土耳其6日發生強震。（圖／CFP）

記者呂晏慈／台北報導

土耳其南部當地時間凌晨4點17分發生「規模7.8強震」，外交部6日表示，目前暫未接獲台僑或我國人傷亡的通報，基於人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，中華民國台灣政府宣佈捐贈土耳其政府20萬美元（約新台幣598.8萬元）賑災及安置災民，至盼土耳其災區復原工作早日啟動。

土耳其南部卡赫拉曼省（Kahramanmaraş）於當地時間6日清晨發生芮氏規模7.4級淺層地震，周邊鄰近省分包括哈泰伊（Hatay）、加濟安特普（Gaziantep）、阿達那（Adana）等均可感受明顯搖晃，目前已知造成近50人死亡，數百人受傷，多棟建物倒榻，並已發生至少17次的餘震。

外交部說明，外交部亞非司長賀忠義大使已於第一時間代表外交部長吳釗燮向土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）對此次震災所造成的人員死傷表達我方誠摯慰問之意，以及我國即時提供救災與賑災協助之意願。外交部亦於第一時間請我國駐土耳其代表處查報相關災情，目前暫未接獲台僑或我國人傷亡的通報，駐處人員及眷屬平安，並將持續密切注意是否有我國人受到波及，隨時回報。

外交部表示，基於人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，中華民國台灣政府宣佈捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民，至盼土耳其災區復原工作早日啟動。

有關我國派遣搜救隊赴土國協助救災的部分，外交部刻正與土國積極協調中，倘有相關進展，將隨時向外界說明。 外交部呼籲旅居當地或正在土耳其商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全，並注意隨時可能發生的餘震。如果遭遇急難需要協助，國人可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以取得必要協助。