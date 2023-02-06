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雙胞胎女嬰「胸骨連到肋骨」接受分離手術　14年後現狀曝

▲羅紅和羅蘭是湖南第一對手術成功分離的雙胞胎女嬰。（圖／翻攝紅網）

▲羅紅和羅蘭是湖南第一對手術成功分離的雙胞胎女嬰。（圖／翻攝紅網，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南一對羅姓雙胞胎少女2009年前出生時，胸骨和肋骨相連，共同使用心包膜、肝臟和膈肌，經兒童醫院緊急手術，在出生16天後順利分離，成為湖南首例分離成功並存活的雙胞胎手術案例。時隔14年，這對雙胞胎回到醫院，健康檢查結果顯示，兩人同樣長成163公分、49公斤的少女，除有些違禁是，其餘身體狀況皆與常人無異。

▲羅紅和羅蘭是湖南第一對手術成功分離的雙胞胎女嬰。（圖／翻攝紅網）

《紅網》報導，2009年4月1日，在湖南省兒童醫院由李碧香帶領手術團隊經過3小時13分鐘的手術，兩姐妹成功分離，也是湖南省首例成功分離並雙雙存活的連體嬰兒。因孩子住院時的腕帶一個紅色一個藍色，分別取名羅紅、羅蘭。

▲羅紅和羅蘭是湖南第一對手術成功分離的雙胞胎女嬰。（圖／翻攝紅網）

手術後，羅紅和羅蘭在該院新生兒重症監護團隊的照護下，一路闖過手術耐受、切口感染、肝功能恢復、呼吸機撤離和重症感染等五道關卡，順利出院。當時，醫院承諾將為兩個女娃健康追蹤到18歲，因此，兩人在每年生日前都會回到醫院體檢。

雙胞胎女孩的父親羅國權表示，14年過去，當年在手術台上九死一生的雙胞胎女兒，智力與同齡人無異，愛跑愛跳也愛笑，「會好好培養兩個女兒，讓她們成材成人，回報社會。」

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