林右昌赴桃園探視自行到案逾期外僑　期建構友善社會

▲內政部長林右昌至夫婦住處，瞭解其年邁雙親在臺逾期的原因並用越南語問候。（圖／移民署桃園專勤隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

內政部長林右昌6日由移民署署長鐘景琨陪同，到桃園探視自行到案的逾期居留越南僑民，關心其生活及未來規畫，並特別以越南語問候祝福，以示表達政府的關心。林右昌表示，這個專案立意良善，對失聯移工等外來人口好，亦讓「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」廣為各界周知，一起共創雙贏，建構友善社會。

林右昌說，因為疫情影響或忙於生計而忽略了規定，逾期未歸的外籍人士，違法後因面臨高額罰款，及多年出入境管制，就只能躲藏在社會黑暗的角落，造成許多的社會問題。這後面跟著的是因為違法，無法正常工作，而被勞動剝削，甚至被黑幫利用，如有小孩也無法上學，生病無法就醫等等的人道甚至人權問題，形同是在社會安全網之外，讓社會付出更多代價。

林右昌表示，不能讓制度成為對人民冰冷的壓迫，制度應該是讓人民溫暖的幫手，隨著各國疫情漸趨和緩，國際航班陸續復航，內政部為協助因疫情而滯留在臺之逾期外來人口儘速返國，並鼓勵在臺失聯外來人口出面自行到案，移民署近日推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，協助逾期居留者，重新回到正軌生活。

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊表示，日前受理一對高齡的越南籍逾期外僑夫婦，這對夫婦因為思念遠嫁臺灣的女兒，於去(111)年越南國境解封後，即不辭奔波辛勞特地來臺探親。身為新住民的女兒-陳女士，因平時工作忙碌又逢疫情，不捨年邁雙親自行搭機返國，而且為了籌措陪同父母返鄉的旅費，忽略相關法律導致雙親陷入遭查獲收容的風險。

陳女士得知內政部移民署正在推行自行到案專案，不僅只需裁罰新臺幣2,000元且未來還可以再次入境台灣，免受到管制，因此她毫不猶豫帶雙親前往投案。陳女士表示很感謝臺灣政府，終於不用日夜擔心父母遭查獲收容的風險。自行到案的專案到6月30日止，民眾可致電到移民署詢問，移民署也提供多國許言的諮詢，如有逾期居留的朋友，也請民眾鼓勵他利用這次機會。