強化中央地方合作　林右昌擬和蔣萬安視察大巨蛋

▲內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新任內政部長林右昌2日上午首度出席行政院會，下午也舉行首次的部務會議，會後特別率2位次長出面受訪。林右昌提到，早上與六都市長參與院會，大家都很關心跨縣市、中央與地方間能否有更多的合作，「未來內政部會積極扮演這樣的角色」；林也說，未來會與蔣萬安市長一同視察大巨蛋，共同解決相關課題。

林右昌說，今天第一次院會，院長裁示部會合作實現住宅正義，相關部會也在進行研議工作，完成後會完整跟大家報告。

林右昌提到，還有重要課題是，今天早上六都市長都參與院會，大家都很關心跨縣市協作上，中央與地方、直轄市之間能否有更多的合作，未來內政部會積極扮演這樣的角色，協助推動都會圈規劃與協助工作。

「國土規劃、都市規劃是國家競爭力發展的重要基礎。」林右昌強調，希望用區域發展高度，協調整合都市相關計畫，甚至是包括產業經濟建設與交通規劃，過去因為比較缺乏整合性機制安排，「未來會快速去拜訪幾位直轄市長，共同協調整合都市發展問題，這是重要的一步」。

另外，林右昌也特別提到，早上院會後也跟講萬安市長提到大巨蛋的課題，會安排一起去視察，「內政部會跟北市府一起合作，共同解決相關課題」。

林右昌說，他跟新北市長侯友宜本來就很熟悉，新北市跟台北市、桃園市、基隆市是連結在一起，有很多介面，未來也會盡速拜訪侯市長，就他關心的相關課題進行研商共同解決。