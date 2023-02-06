酒店消費爆衝突！2男持槍嗆聲　6警火速到場壓制

記者張君豪／台北報導

2月5日清晨6時20分北市大安區敦南所在接獲報案，一酒醉男子持有改造手槍涉嫌打算闖入大安區忠孝東路「忠孝紫藤」酒店內其他包廂理論；警方因台灣燈會在大安區設置17個燈飾，為此規劃24小時的燈飾安全維護工作，當時轄區警力正在旁巡守，6名警力火速到場並逮捕涉嫌持槍嗆聲的2名犯嫌。

▲警方逮捕涉持槍闖酒店示威的兩名男子，並查扣改造金牛座手槍。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方接獲民眾報案指稱，有酒醉男持槍鬧事，所幸燈會巡邏點就在旁不遠處，出動超過6名警力到場，立刻拔槍喝令持槍朱男（27歲、有槍砲、毒品、傷害等多項前科）棄槍投降，大喊「你槍給我放地上」，犯嫌則回「這空的啦！」，警一擁而上逮捕朱男及同夥林男（29歲、有殺人、強盜、詐欺等多項前科）。

大安警方調查，朱男等兩人當時在該酒店內消費，與其他友人酒後發生衝突，林男才叫朱嫌到一樓車上取槍上樓嗆聲，所幸警力及時到達並未發生進一步衝突。

兩人落網後坦承上情，但對持槍嗆聲細節及槍枝來源交待不清，鑑識人員初判該槍為金牛座改造手槍，且槍管暢通有撞針結構，具備擊發能力，警訊後依觸犯槍砲彈藥管制條例移送台北地檢署偵辦。

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