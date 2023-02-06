數位發展部加入國際FIDO 聯盟　唐鳳研討會專題演講





▲數位部長唐鳳。（資料照片／路透）



記者陳世昌／台北報導

數位發展部(數位部)6日表示，今年1月正式加入國際身分識別標準組織FIDO Alliance (FIDO聯盟 )，是該組織繼美、英、德、澳、韓、泰國之後，第7個以國家公部門為申請單位加入為政府會員的國家，也是我國繼內政部之後，第2個加入FIDO聯盟的政府單位。

數位部部長唐鳳表示，今年1月正式成為FIDO聯盟政府會員，預計將可讓臺灣的FIDO標準應用範圍，除了既有的政府、金融領域之外，亦逐漸擴大到各行各業領域，為網路服務身分識別這個重要的關卡提供便利安全的保障。2月6日上午FIDO聯盟第一次在臺灣辦理會員大會暨國際研討會，數位部除將以新會員身分參加本次會議之外，唐鳳部長也將在國際研討會進行專題演講。

FIDO聯盟於2012年成立，為國際標準組織且非營利的產業聯盟，目前全球有超過350個國際會員、7個國家政府單位加入，以及逾900個認證產品( Certified Product），其所制定的身分識別技術協定與認證規範，使各種連網服務更便利、更安全。



FIDO聯盟會員來自財務金融機構、信用卡發行公司、通訊服務供應商、網路服務公司、晶片以及軟/硬體設備製造等各種產業。董事會成員包括如Google、Microsoft、Apple、Meta、Amazon、PayPal、MasterCard、VISA、Intel、NTT DoCoMo、LINE、Samsung、以及臺灣的神盾等共39家。FIDO以使用者自己手上、內建安全模組的裝置來存放金鑰與生物特徵，並以公開金鑰機制來跟伺服器進行身分驗證，可以達成便利的免密碼、多因子身分驗證，更具備隱私性，免除密碼被盜與被駭風險，為目前市面上最安全的線上身分識別方式 。