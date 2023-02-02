數位部：近8成ATM可領普發6000元　規劃偏鄉造冊發放



▲數位部表示，全國近8成的ATM都可以領取全民普發的6,000元紅包（示意圖／記者邱顯燁攝）



記者陳世昌／台北報導

數位發展部2日表示，全民經濟成果共享6,000元的領取方式除了上網登記直接入帳、ATM領取現金、以及郵局臨櫃領取3個發放管道之外，目前正在討論對於弱勢或特殊族群新增發放管道，規劃不用先登記即可直接將6,000元入帳。



數位部強調，考量服務弱勢與偏鄉民眾，對於唯一沒有ATM與郵局的臺東縣金峰鄉，行政院目前也在研議造冊發放的可行性；財政部並協調公股銀行修改ATM系統加入發放，讓近8成的ATM都可以領取6,000元。



立委鍾佳濱、伍麗華建議偏鄉弱勢族群領取全民經濟成果共享6,000元，能夠考量上網登記直接入帳以及ATM領現以外的方式。數位部對此表示，目前正在討論新增一項發放管道，即服務弱勢（如請領身障生活補貼者）或特殊族群（如領取老農生活津貼者），採取直接將6,000元入帳免先登記的規劃，正在跟相關部會盤點協調可以適用的民眾身分資格。





▲數位發展部（示意圖／記者陳世昌攝）



數位部也表示，目前經財政部協調，預計公股銀行也積極開發系統，讓其所設立的ATM也能加入此次發放專案，這樣將有接近8成的ATM都可以作為直接領取6,000元的通路。

根據金管會協助盤點，目前全國所有鄉鎮中，屏東縣獅子鄉及花蓮縣萬榮鄉雖然沒有郵局臨櫃領取服務，但有ATM可以使用，而唯一沒有ATM與郵局則是臺東縣金峰鄉，行政院目前已在研議類似委員建議的作法，即對類似前述特定偏鄉提供造冊發放之方案，正在跨部會會議中討論，如果有定案就會儘速對社會說明。