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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4年培育500位高階實戰人才　數位部要打造韌性資安團隊

▲▼國家資通安全研究院第二次董事會，訂1月30日揭牌 打造韌性資安科研團隊（圖／數位部）
▲數位部國家資通安全研究院17日第二次董事會，訂定重要工作4年績效指標，包括培育超過500位高階實戰人才（圖／數位部）

記者陳世昌／台北報導

數位發展部17日表示，日前剛成立的國家資通安全研究院於17日召開第二次董監事聯席會議，會中通過未來4年發展目標、計畫、營運方向，以「打造國際級資安韌性科研團隊，建立安全、安心及安穩的數位環境」為重要願景。資安院預定農曆新年連假後開工首日1月30日舉行揭牌典禮。

在資安院發展藍圖中，依據各面向重要工作訂定4年績效指標，包含資安等級最高與次高的A、B級關鍵基礎設施維運者皆納入情資自動化分享服務，確保政府網際服務網（GSN）骨幹流量皆納入情資分析範圍；協助所有A、B級機關及關鍵基礎設施提供者的資安治理成熟度達2至3級（最高5級）；搭配國際資安人才框架與國內人才需求，逐年協助政府完成12項人才職能基準，與培育超過500位高階實戰人才。

資安院表示，將從安全（Security）、技術（Technology）、主動（proActive）、韌性（Resilience）、信賴（Trust）五大核心價值開始（START）出發，配合行政院核定的國家資通安全發展方案，持續協助數位發展部與資通安全署強化各項資安防護作為，結合各界力量推動資通安全科技研究及應用發展。

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