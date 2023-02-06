蕭青陽連7次獲葛萊美獎！首攜手女兒奪「最佳唱片包裝」作品亮點

▲台灣設計師蕭青陽（左）與女兒蕭君恬（右）奪下第65屆葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」。（圖／文化部提供）



記者林育綾／台北報導

台灣設計師蕭青陽、蕭君恬合作設計的專輯《Beginningless Beginning》，獲得美國音樂界最高榮譽葛萊美獎（GRAMMY Awards）「最佳唱片包裝獎」，是台灣藝術家團隊連續2年獲得此項殊榮，文化部長史哲於第一時間獲知得獎訊息，即指派駐洛杉磯台灣書院主任簡德源於頒獎典禮現場代為致送賀電，也即時公開分享喜訊、親自賀喜，送上全體國人的欣喜與驕傲。

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▲▼《Beginningless_Beginning》專輯封面設計以布袋戲偶的外型出發，用一張紙裁切出一層又一層蘊含蛇腹老相機概念。（圖／蕭青陽工作室提供）



美國音樂界最高榮譽葛萊美獎（GRAMMY Awards）於美西時間2月5日在洛杉磯舉行第65屆頒獎典禮，台灣設計師蕭青陽及蕭君恬攜手合作設計的專輯《Beginningless Beginning》奪下「最佳唱片包裝獎」，其中蕭青陽是第7次入圍「最佳唱片包裝獎」，也是該獎項史上入圍最多次的紀錄保持者。

▲駐洛杉磯臺灣書院主任簡德源（左）代表文化部長史哲部長致贈賀電。（圖／文化部提供）



這次獲獎作品《Beginningless Beginning》是他首度與女兒蕭君恬攜手合作，作品以台灣淡蘭古道沿途不同時刻的溪水聲、山谷與蟲鳴鳥叫聲，搭配3000年前東方古樂器演奏古曲錄製而成，希望讓世界聽到台灣獨特的古道與古樂創意結合。

封面設計以布袋戲偶的外型出發，用一張紙裁切出一層又一層蘊含蛇腹老相機概念，彷彿記錄著百年古道中先祖走的路、聽的曲。他們希望透過葛萊美這個國際舞台，讓來自世界各地的音樂人知道台灣有這麼豐富美麗的歷史文化，將「祖先走的路」傳遞給全世界。

▲蕭青陽、女兒蕭君恬合影。（圖／文化部提供）



除了蕭青陽及蕭君恬作品外，由劉名晏操刀設計的Fann芳怡《Telos桃樂市》專輯，亦同時入圍該獎項。文化部長史哲表示，台灣的設計軟實力近年來屢創佳績，獲得國際大獎肯定。透過唱片包裝設計的巧思，讓更多人得以看見台灣美麗的音樂創作理念及豐富文化底蘊，這也是他推動「壯大台灣內容、建立文化自信」的理念。文化部將持續健全文化產業生態系，積極推動藝文產業的國際推廣及內容輸出。