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台南鹽水蜂炮落幕　市府清除垃圾迅速恢復乾淨市容

▲台南鹽水蜂炮6日清晨結束，環保局動員大批清潔隊人員及清掃機具、車輛，、高效率地清理滿地的炮屑及垃圾，約在上午8時許完成蜂炮主場及鹽水區主要道路的清理，恢復市容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南鹽水蜂炮6日清晨結束，環保局動員大批清潔隊人員及清掃機具、車輛，、高效率地清理滿地的炮屑及垃圾，約在上午8時許完成蜂炮主場及鹽水區主要道路的清理，恢復市容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情緩和，台南鹽水蜂炮恢復以往盛況！環保局6日清晨5時許，調派185名清潔隊人員帶著各式清掃機具進人潮散去的鹽水大街小巷，專心、高效率地清理滿地的炮屑及垃圾，約在上午8時許完成蜂炮主場及鹽水區主要道路的清理，預估，此次鹽水蜂炮活動，在鹽水全區共清理的垃圾量為23噸。

▲台南鹽水蜂炮6日清晨結束，環保局動員大批清潔隊人員及清掃機具、車輛，、高效率地清理滿地的炮屑及垃圾，約在上午8時許完成蜂炮主場及鹽水區主要道路的清理，恢復市容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府指出，去年、前年基於防疫考量，鹽水蜂炮規模較小，僅於鹽水國中操場主炮城施放；今年揮別疫情陰霾，除主炮城也恢復繞境及沿街放蜂炮。為整理大街小巷的炮屑，環保局調度白河、下營、柳營、學甲、後壁、東山、麻豆、新營、六甲、官田、佳里及在地區隊鹽水等12個區隊總計185名清潔隊人力及掃街車、洗街車、山貓及垃圾車等機具整理環境。

▲台南鹽水蜂炮6日清晨結束，環保局動員大批清潔隊人員及清掃機具、車輛，、高效率地清理滿地的炮屑及垃圾，約在上午8時許完成蜂炮主場及鹽水區主要道路的清理，恢復市容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，多虧環保清潔隊人員的盡心盡責，每次活動結束後，市容環境都能迅速恢復整潔，謝謝清潔人員辛苦的付出，善後工作做得快又好，讓鹽水區在上午8時前完成主要道路清潔，上午11時前恢復全區原有的乾淨整潔，為2023年蜂炮活動畫下圓滿句點。

▲台南鹽水蜂炮6日清晨結束，環保局動員大批清潔隊人員及清掃機具、車輛，、高效率地清理滿地的炮屑及垃圾，約在上午8時許完成蜂炮主場及鹽水區主要道路的清理，恢復市容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長許仁澤指出，環保局特地在事前推演恢復沿街施蜂炮，清潔範圍圍擴大，所需的人力、機具及工作動線等，今年增派六甲、官田、佳里等區清潔隊共20名人員支援環境潔潔善後。事實上，環保局不只善後，活動一開始，就有區隊的清潔人員走動式維護環境，環保人員辛苦付出，其中甘苦實在難以向外人道。

▲台南鹽水蜂炮6日清晨結束，環保局動員大批清潔隊人員及清掃機具、車輛，、高效率地清理滿地的炮屑及垃圾，約在上午8時許完成蜂炮主場及鹽水區主要道路的清理，恢復市容。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南鹽水蜂炮6日清晨結束，環保局動員大批清潔隊人員及清掃機具、車輛，、高效率地清理滿地的炮屑及垃圾，約在上午8時許完成蜂炮主場及鹽水區主要道路的清理，恢復市容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水區隊陳姓隊員說每年的蜂炮盛會，清除大量的炮屑、炮枝等，雖然很辛苦，但在大家齊心合作下，迅速恢復的乾淨市容，事後也會聽到民眾對清潔隊的肯定，內心有著滿滿成就感。

▲台南鹽水蜂炮6日清晨結束，環保局動員大批清潔隊人員及清掃機具、車輛，、高效率地清理滿地的炮屑及垃圾，約在上午8時許完成蜂炮主場及鹽水區主要道路的清理，恢復市容。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南鹽水蜂炮6日清晨結束，環保局動員大批清潔隊人員及清掃機具、車輛，、高效率地清理滿地的炮屑及垃圾，約在上午8時許完成蜂炮主場及鹽水區主要道路的清理，恢復市容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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