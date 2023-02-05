2023台南鹽水蜂炮主炮城施放　20萬人體驗蜂炮威力

▲台南市長黃偉哲5日晚上親自參與台南鹽水蜂炮主炮城施放，並再次強調觀賞蜂炮的標準配備，做好全身的準備，才能夠安全又快樂的迎炮城，能夠衝蜂炮又能夠平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲5日晚上親自參與台南鹽水蜂炮主炮城施放，黃偉哲指出，4座主炮城將近2百萬發，所以光是4座主炮的蜂炮打完就已經天昏地暗了，但其實大家就是過年討個吉利，討個熱鬧。

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黃偉哲說，今天鹽水蜂炮的參觀人數從目前光是現在據警方的估計就超過20萬人，那從白天開始算甚至從正月14日開始起炮的時候，開始算就不止這個數字，因此熱鬧有餘也要精采十足，所以相信很多好朋友，希望說大家做好準備，因蜂炮很熱鬧但是也要注意自身的安全，這樣才能保證1年的平安，蜂炮快快樂樂地去除瘟疫，為我們這10天新年假期到正月15日能夠劃下一個句點，歡迎大家能夠來到台南，來到鹽水共同體會，如果今年來不及明年再來，台南會更精采。

黃偉哲說，在2021年因為疫情的關係沒有辦法而取消水蜂炮讓很多人遺憾，到2022年不辦不行了，但也規模縮小，就是沒有現場配套的相關攤販甚麼都沒有，只有蜂炮燃放，所以大概只有100座炮城，今年光是有登記的就已經有200多座炮城了，其他小座沒登記的炮城，大概加起來有超過3百座炮城，剛剛提到4座主炮城就兩百萬發了，所以說是非常的精彩，不過他想說鹽水蜂炮來過以後每個人都上癮了，每年都必來，不管是親自體驗還是在旁邊觀看，希望大家注意安全，且台南有動態的蜂炮，還有靜態的月津港燈節，仁者樂山智者樂水，喜歡蜂炮刺激的有，刺激完去看看靜態的燈節也有，所以歡迎大家來，不管是1、2天的激情蜂炮，還是其他的燈節都歡迎大家來看，歡迎大家來鹽水、來台南。