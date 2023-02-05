零負評女演員！鄉民狂讚「柯佳嬿1特質」惹人愛：會演又會搞笑





▲柯佳嬿近期忙著宣傳《想見你》電影版。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）

記者施怡妏／綜合報導

電視劇《想見你》時隔3年推出電影版，在台票房已突破1億1700萬，「鳳南小隊」柯佳嬿、許光漢、施柏宇人氣狂飆，一名網友就表示，小時候一直把柯佳嬿跟桂綸鎂搞錯，長大後才終於分清楚，認為柯佳嬿的外貌雖然不是很漂亮，但是會給人一種親切感，而且很耐看，貼文掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「欸！柯佳嬿算正妹嗎？」最近在看電影版的《想見你》，小時候都會把柯佳嬿跟桂綸鎂搞混，「長大後才發現桂綸鎂比較正」，一直都覺得柯佳嬿在台灣女藝人中，不算是特別漂亮的，但是看她出的台劇，都會有一種親切的感覺，會想要一直看下去。

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對此，許多網友認為，柯佳嬿屬於耐看型有觀眾緣，散發出一種氣質美，近幾年的造型也越來越仙，「蠻喜歡看她演鄰家女孩的感覺」、「有像松雪泰子」、「感覺是越相處會越愛的那種」、「近幾年狀態跟氣質真的越來越仙」、「我覺得她比桂綸鎂正多了」、「現在很有韻味欸」、「而且還看不出年紀的痕跡」。

▲網友認為，柯佳嬿是耐看型，而且近期狀態越來越美 。（圖／翻攝自PTT）

除了外表，許多網友也誇讚柯佳嬿的演技，以及談吐很幽默，「本來沒那麼突出，但從小資女孩之後這幾年演技進步很多，一線演員當之無愧」、「講話超好笑，看記者訪問她都快笑死」、「她講話超好笑，非常幽默欸」、「真的很耐看，有自己的味道，而且演技真的不錯，有觀眾緣」、「看越多次，覺得越好看的那種」。