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3年前日本上空就目擊「神秘白色氣球」　教授解謎：也是中國來的

▲▼日本宮城縣仙台市上空出現白色不明飛行物飄浮。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年6月中旬出現在日本宮城縣上空的白色不明飛行物。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國本土上空近日出現中國高空氣球蹤跡，自西向東貫穿北美大陸後，最終於4日才被美軍於大西洋上空用飛彈擊落，事件引發熱議。事實上，3年前也曾有一枚類似的「不明飛行物體」在日本上空被目擊，專家認為，當時的飛行物很可能也是來自中國的高空氣球。

美東時間4日下午，美軍出動F-22戰機擊落這枚高空氣球。儘管中國官方堅稱這枚氣球實際上是民用飛艇，主要用於氣象研究，但美方則認為其實際上是監視用的間諜氣球。美媒引述國防部官員的說法稱，中國擁有一支「氣球艦隊」，過去幾年的蹤跡遍及東亞、南亞、歐洲、南美洲等全球各地。

事實上，日本宮城縣仙台市上空在2020年6月17日也曾出現過一個神秘的「白色不明飛行物」，當時曾引發不小騷動。當時這枚氣球在日本上空飄浮時間超過24個小時，但日本氣象廳和自衛隊均否認施放這枚氣球。

時任日本內閣官房長官菅義偉當時主持記者會時，被問到這枚不明氣球是否有可能來自懷有敵意的國家時，菅義偉回答說，「目前並未收到被害報告，相關單位正持續警戒與監視中。」

如今，隨著類似的氣球再度出現於北美上空，3年前宮城縣上空的這次不明飛行物事件也再度引起關注。曾分析過不明氣球的東北大學副教授服部誠向媒體表示，當年宮城縣上空的飛行物體，跟這次在美國被目擊的物體非常相似。

服部誠向東北放送電視台（TBC）表示，美國上空的氣球和3年前宮城縣上空的氣球應該是同一種類型，包括外型有許多相似之處，且氣球下方的掉掛物也幾乎是相同的。

服部誠認為，根據當時的風力風向等數據分析飛行路徑，3年前的氣球很有可能從中國飄至宮城縣上空，希望日本政府能夠釐清真相。服部誠表示，「即使我們改變各種參數，結果仍是來自於中國，所以我們幾乎可以肯定氣球是從中國飛來。」

▼此次出現在北美上空的氣球，專家認為不論外型或吊掛物都與3年前出現在日本上空的類似。（圖／路透）

▲▼美國國防部今天反駁中國方面指稱中國民用科研無人飛艇誤入美國的說法表示，「我們知道這是偵察氣球」。（圖／路透）

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