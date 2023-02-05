3年前日本上空就目擊「神秘白色氣球」　教授解謎：也是中國來的

▲2020年6月中旬出現在日本宮城縣上空的白色不明飛行物。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國本土上空近日出現中國高空氣球蹤跡，自西向東貫穿北美大陸後，最終於4日才被美軍於大西洋上空用飛彈擊落，事件引發熱議。事實上，3年前也曾有一枚類似的「不明飛行物體」在日本上空被目擊，專家認為，當時的飛行物很可能也是來自中國的高空氣球。

美東時間4日下午，美軍出動F-22戰機擊落這枚高空氣球。儘管中國官方堅稱這枚氣球實際上是民用飛艇，主要用於氣象研究，但美方則認為其實際上是監視用的間諜氣球。美媒引述國防部官員的說法稱，中國擁有一支「氣球艦隊」，過去幾年的蹤跡遍及東亞、南亞、歐洲、南美洲等全球各地。

事實上，日本宮城縣仙台市上空在2020年6月17日也曾出現過一個神秘的「白色不明飛行物」，當時曾引發不小騷動。當時這枚氣球在日本上空飄浮時間超過24個小時，但日本氣象廳和自衛隊均否認施放這枚氣球。

時任日本內閣官房長官菅義偉當時主持記者會時，被問到這枚不明氣球是否有可能來自懷有敵意的國家時，菅義偉回答說，「目前並未收到被害報告，相關單位正持續警戒與監視中。」

如今，隨著類似的氣球再度出現於北美上空，3年前宮城縣上空的這次不明飛行物事件也再度引起關注。曾分析過不明氣球的東北大學副教授服部誠向媒體表示，當年宮城縣上空的飛行物體，跟這次在美國被目擊的物體非常相似。

服部誠向東北放送電視台（TBC）表示，美國上空的氣球和3年前宮城縣上空的氣球應該是同一種類型，包括外型有許多相似之處，且氣球下方的掉掛物也幾乎是相同的。

服部誠認為，根據當時的風力風向等數據分析飛行路徑，3年前的氣球很有可能從中國飄至宮城縣上空，希望日本政府能夠釐清真相。服部誠表示，「即使我們改變各種參數，結果仍是來自於中國，所以我們幾乎可以肯定氣球是從中國飛來。」

▼此次出現在北美上空的氣球，專家認為不論外型或吊掛物都與3年前出現在日本上空的類似。（圖／路透）

