南投無障礙廁所「塞滿粗木頭」　內行人一看勸報警：一根能賣50萬

▲南投無障礙公廁堆滿粗大木頭，照片掀起網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友日前假日出門，到南投某國小借用無障礙廁所，不料門一打開卻發現裡面放滿了大量粗大的木頭，傻眼之餘也拍照上傳網路，笑說無障礙廁所竟充滿「滿滿的障礙」，原本只是想讓大家笑一笑，沒想到許多內行人一眼認出，照片中的樹幹可能是龍柏，隨便一根要價50萬元，勸他趕緊打電話報警。

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▲照片中廁所內堆滿了又大又粗的樹幹，幾乎佔據了整個廁所的空間。（圖／翻攝自路上觀察學院）

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文，開頭寫下「鄉下無障礙廁所」等7字，而照片中的廁所卻堆滿了又大又粗的樹幹，旁邊還有一輛搬運木材用的人力推車，幾乎佔據了整個廁所的空間，連一般人都完全無法進入，更不用說行動較為不便的身心障礙者。

貼文曝光後，有不少內行網友認出，照片中的木頭其實是龍柏，是一種尊貴的景觀樹種，由於木材紋路變化多，且會散發特殊芳香，木材除了會被磨成粉，製作成薰香使用外，也常見被製成木雕藝品。

▲網友認為，廁所堆放的是龍柏，勸原PO趕快報警。（圖／翻攝自路上觀察學院）

有網友說，「這些樹幹是龍柏，很貴唉，確定不是盜竊嗎」、「我99.99%跟你確認這就是龍柏，右下那支隨便賣都有50萬元」、「請問是山老鼠放的嗎，變成倉庫了」、「價值不菲的公廁啊」、「我眼中只有看到滿滿的龍柏」。

對此，原PO後續也在下方留言區補充，拍攝地點位在南投縣仁愛國小的無障礙廁所，他已經詢問過校方，這些龍柏是校方人員處理的，暫時存放在無障礙廁所內。

嘉義縣竹崎鄉衛生所5年前種有5棵樹齡約26年的龍柏，當年被園藝廠商以「長得不好」為由，經衛生所志工同意後直接腰斬，事件引發巨大風波。有木材業者分析，事件中龍柏的樹幹直徑最大約15公分，推估每棵市價約9至11萬元。