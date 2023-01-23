幫80歲媽借廁所遭嗆「路邊上就好！」他怒控中部動物園：真的爛爆

▲一名網友帶著家人到中部一處動物園遊玩，卻遭工作人員不友善對待。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

迎接10天春節連假，許多民眾會規劃走春行程，與家人共度美好假期。不過，一名網友抱怨，他近日帶著家人到中部一處動物園遊玩，不料園區動物少、門票貴，讓他們只逛了一個小時就出園，然而才剛走出園區，80歲母親、6歲女兒想再返回園區上廁所卻遭拒，甚至被工作人員告知「到路邊上就好」，讓他當場氣炸。

「大家千萬不要來踩坑了⋯」一名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他近日和家人到中部一處動物園遊玩，但才逛了一個小時就逛完了，於是打算到其他景點走走，結果才剛走出園區，女兒就吵著要上廁所，一行人只能折返與服務人員溝通，並出示稍早進場門票，但員工卻拒絕讓他們入園，並請他們到附近的流動廁所。

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▲原PO出示消費票根。

原PO指出，當他們到達服務人員所描述的地點後，現場卻沒有流動廁所，詢問其他服務人員才得知，園外沒有廁所，一定要進園才有，因此他們只能再次返回入口處，協調到入口處旁邊的廁所上廁所。不料這次門口服務人員卻口氣很差的回應，要上廁所就要再重新買票才能入園，甚至請他帶著80幾歲的媽媽與6歲女兒「到路邊上就好」。

對此，原PO氣炸怒批，「超級無敵扯、真的是爛爆了，親身體驗大過年就遇到超級無敵扯的非常不友善的景點園區與服務人員，整個心情超級無敵差⋯建議大家要過來前，先好好思考一下。」貼文一出，不少網友也留言「有購票出園就不能再入園了？這樣真的有誇張」、「真的很不友善，又不是沒買票」、「這種早晚會倒」。

不過也有網友抱持不同意見，認為「要暫時出去會再入園通常都會蓋個手章啥的吧？不然出去要再進去就是要重買票不是？感覺服務人員只是照規定走啊」、「私人土地遊樂園，出了出口不給再度進場也是合理吧，他怎麼知道你是不是拿別人的票根進去，人家也是沒有虧欠你的，真的很急再買票進去就好了不是嗎」。

原PO事後回應，他是現場刷卡購票，當下也有出示刷卡單據，自己非常生氣的部分是服務人員竟然叫他帶80幾歲的媽媽與女兒到路邊上廁所就好，另外，他也不知道過新年是否有人會逃票，但他們並沒有要逃票，甚至要再花錢花錢他都覺得都沒差，「不友善才是讓我生氣的點，謝謝各位爆友們對我的指教，我依然虛心思考，謝謝。」