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大陸 大陸焦點 特派現場

扯！助兒抓海鷗塞瓶子　遊客怒吼「快放！」離譜父母罰金出爐

記者任以芳／綜合報導

大陸每年會飛來成千上萬的海鷗到昆明海埂大壩棲息，形成當地一道特殊風景線。日前發生父母幫兒子抓海鷗離賭事件，甚至把鳥塞進瓶子，企圖帶走遭到遊客阻止。因為涉及傷害野生保護動物，涉事男孩監護人被罰2000元人民幣，大陸網友直呼，判太輕了！

▲▼ 昆明、抓海鷗 。（圖／翻攝 九派新聞）

▲男孩父親幫忙「硬塞」海鷗 。（圖／翻攝 九派新聞）

綜合陸媒報導，這起事件發生1月底，一名小男孩在雲南昆明海埂大壩抓海鷗，用力把鳥頭塞進透明罐子裡，男孩媽媽拿手機拍攝指導，「抓牠翅膀！你抓牠翅膀！」

現場遊客見海鷗掙扎的厲害，心裡十分不忍，這對父母完全沒有收手意思，海鷗翅膀卡在瓶口，幫忙兒子把海鷗翅膀一起「硬塞」進瓶子。

▲▼ 昆明、抓海鷗 。（圖／翻攝 九派新聞）

▲ 海鷗三分之一身體被塞進塑膠瓶。（圖／翻攝 九派新聞）

報導稱，目擊者宋先生拍下一家三口離譜行為，第一時間立刻制止，不少遊客大喊「把牠放了！放了！」男孩爸爸才把海鷗抓出來放走。

目擊者宋先生說，「我們和保安及時喝止了，在保安走後，小孩又抓了幾次，但是沒能成功。」

事後，海埂大壩安保公司工作人員回應稱，「接到了投訴電話，但是我們沒有執法權，最多只能勸阻。」

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 雲南海埂大壩特殊風景線，遊客經常帶麵包餵食紅嘴鷗 。（圖／記者任以芳攝）

昆明海埂大壩的紅嘴鷗，每年從西伯利亞飛越6千多公里到當地棲息，許多遊客會餵食麵包，大多數的人都不會傷害海鷗，知道是重要保護的野生動物。先前，2019年四川一名男子曾因在滇池抓海鷗拍照，被警方罰款2千元（單位：人民幣，同下），換算近1萬台幣左右。

事後，西山區自然資源局 （分管自然資源執法大隊）副總督察陳清松指出，「我們通知了當事人，再公安和執法單位面前，對當事人做法律宣傳和行政處罰。按照（大陸）野生動物保護法的規定，對當事人做了嚴厲批評教育，處以2000元的罰款，他也認罰。」

據了解，紅嘴鷗屬於大陸「三有」野生保護動物，根據《野生動物保護法》第四十六條的規定，在相關自然保護區違反相關規定獵捕非國家重點保護野生動物的，將依據情節，處以1千元以上1萬元以下的罰款，情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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