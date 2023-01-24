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大陸 大陸焦點 特派現場

30多年不間斷！飛越6千公里來看你　「唯一」餵食海鷗內陸城市

記者任以芳／雲南昆明報導

海鷗是生活在海邊或海港的海候鳥，但位於大陸雲南的內陸城市昆明每到10月下旬至次年3月，會固定迎來一群老朋友，成千上萬的紅嘴鷗來自遙遠的西伯利亞，短暫棲息在滇池海埂大壩，靠遊客投餵填飽肚子。《東森新媒體ETtoday》記者走訪這處極美的地方，每一隻海鷗被餵的肥滋滋。據當地人介紹，海鷗每年飛越6千多公里來昆明有三十多年的歷史，成為當地十分特殊風景線。

每年冬季成千上萬的紅嘴鷗從遙遠的西伯利亞飛到來雲南昆明滇池海埂大壩，吸引百萬遊客來參觀壯觀的景象。滿天飛翔的海鷗穿梭在藍天白雲裡之間，有瞬間到海邊度假的感覺，如果下午三、四點來又是不同景色，湖面一片金黃，搭配成群海鷗的剪影，十分浪漫又療癒，因為海鷗們會主動討食。

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 雲南海埂大壩海鷗群 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者走在海埂大壩步道旁，不時聽見海鷗叫聲，不會吵鬧反而十分有趣，因為貪吃海鷗到處尋覓遊客手中麵包，看準目標立刻「下嘴」。

海埂大壩工作人員介紹，「這群紅嘴鷗有固定作息時間，一般早上8點左右起床，下午5點「『下班」』，過著朝九晚五生活，但海鷗不用辛苦覓食。」

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

▲海鷗會向遊客討食  。（圖／記者任以芳攝）

工作人員接著表示，海埂大壩管理處每天中午固定餵食海鷗，其餘是「加菜」時間，成千上萬的紅嘴鷗得各憑本事，飛往人多的地方討食，即使很貪吃還是會保持距離，極少出現攻擊人類情況。

海埂大壩有很多鷗糧站，一袋玉米粒和麵包賣10元（單位:人民幣，同下），換算不到50元台幣，但日子久了，海鷗的嘴也餵養得更刁了。來自湖北遊客林小姐受訪時說，「我來之前有做功課，海鷗不吃白麵包只吃有香氣的麵包，像是香橙口味。」

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

▲餵食海鷗訣竅，手舉高、麵包要香 。（圖／記者任以芳攝）

遊客也告訴記者，餵食海鷗有訣竅，手舉高緊握麵包，讓食物露出大量的面積，成功機率會高一點，果然海鷗「刷刷」兩下，遊客手中麵包被咬出好幾個洞。記者試圖舉手餵食，等了老半天「乏鳥問津」，可能是手中白麵包不夠吸引海鷗。

現場還有抓拍服務，一次收費100多塊，攝影師經驗老道，特地準備香蕉蛋糕，不時搭配幾聲喊叫，吸引海鷗「趕快來吃！」拍照的小姐姐十分緊張，很擔心被海鷗啄傷，攝影師不斷安撫，「不會叼手，抓緊拍照。」

▼ 海埂大壩提供抓拍餵食海鷗的收費服務。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

外界也很好奇，處於內陸的昆明滇池海埂大壩不是海邊，為何吸引這麼多海鷗棲息？據悉，從1985年開始，這群海鷗每年十月都會從遙遠的西伯利亞飛來昆明越冬，次年5月返回西伯利亞，30多年來從不間斷，每年飛越「6千多公里來看你」，成為昆明這座城市最特別的老朋友。由於海鷗嘴巴是紅色的，昆明人取名「紅嘴鷗」。

為了讓人鷗有更好的互動，2021年昆明相關部門對紅嘴鷗棲息覓食地定期進行消毒、防疫、巡護和監測，對受傷的紅嘴鷗及時救助。昆明市瀕危動植物收容拯救中心還將開展紅嘴鷗環標，並採集紅嘴鷗血清和咽喉拭子樣本檢測，觀鷗、餵鷗、護鷗成為當地最美的一道風景線。

▼ 雲南海埂大壩最美風景線。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南海埂大壩、海鷗 。（圖／記者任以芳攝）

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