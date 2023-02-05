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社會 社會焦點 保障人權

台中騎士剛起步　遭賓士撞飛30公尺喪命影片曝！家屬悲求燈號影像

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區1日傳出一起死亡車禍！一名40歲吳姓騎士行經豐勢路正要左轉時，遭直行的19歲賓士男高速撞上，吳男連人帶車被撞飛至少30公尺當場無呼吸心跳，經送醫仍宣告不治。車禍現場賓士車頭嚴重損毀，可見撞擊力道之大，死者家屬也在臉書上徵求行車紀錄器，希望能釐清事發經過，讓是誰違規真相大白。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中豐原1日發生一起死亡車禍，一名吳姓騎士左轉時遭巫姓賓士駕駛高速撞上身亡。（圖／記者許權毅翻攝）

這起車禍發生在1日上午6時35分，吳男騎乘機車沿豐勢路二段直行，在國豐路三段左轉，剛起步不到幾公尺，另一名賓士駕駛巫男直行通過，雙方在該處發生嚴重碰撞，賓士幾乎無煞車，吳男連人帶車遭撞飛30公尺，現場留下大量汽機車碎片，賓士車頭全毀、安全氣囊全炸開，吳男的機車左側嚴重受損，就連機車車頭也難以看出原貌。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／豐原好康聯盟社團(原創正版社團)）

▲該輛賓士速度相當快，以無煞車速度撞飛吳姓騎士。（圖／翻攝自Facebook／豐原好康聯盟社團(原創正版社團)）

家屬在臉書上悲痛發文表示：「有沒有人2月1日早上6點20分到35分經過這個路段？目前只知道我老公在路口待轉，剛起步就遭賓士高速撞上，卻無法知道當時的燈號。」豐原分局警方初步調查，駕駛賓士的19歲巫男並無酒駕，是吳男或是巫男違反號誌？詳細肇責仍待交通大隊警方分析。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲賓士右前車頭全毀，擋風玻璃也裂開，可見撞擊力道之大。（圖／記者許權毅翻攝）

警方與家屬急追肇事原因，無奈該路口監視器沒拍攝到當下燈號，難以判斷分析。不過該路口交通號誌標示不清也被民眾議論，原先在國道4號開通前，一旁設立「機慢車請依左轉號誌左轉」，騎士可直接左轉，但國4開通後變成設置「二段式左轉標示」，告示牌一旁卻又有直行跟左轉號誌同時亮起，容易造成用路人混淆。

有民眾在家屬貼文下討論，該路口改為兩段式後，待轉格距離遠、位置不清，甚至綠燈亮起後能通行時間短，導致用路人常常急忙通過，認為該路口設計不良。

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