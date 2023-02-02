香港3／1起將送出「50萬張免費機票」　由3家航空公司派發

▲香港機場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港大力推動疫後旅遊業復甦，特首李家超今（2）日下午宣布，將向世界各地旅客派發50萬張免費機票，歡迎旅客來港。據悉，相關項目3月1日開始，為期約6個月，此舉被外界認為可能是全球最大規模的政府促銷旅遊計畫。

據《香港01》報導，李家超今日下午在「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啟動禮致辭時表示，很高興向大家宣布，香港現已無縫與大陸及整個世界連接，無任何隔離及檢疫，也無任何限制。

李家超指出，「你好，香港！」項目將聚焦4方面，首先是準備了50萬張機票，歡迎所有人從世界不同地方來到香港，他形容這是世界最大的歡迎禮物。

▲國泰航空。（圖／CFP）

香港機管局行政總裁林天福指出，50萬張免費機票大部份由三家香港本地航空公司（國泰航空、香港快運及香港航空），負責向境外主要市場贈予旅客；相關項目3月1日開始，為期大約6個月，航空公司會分階段在不同市場推出相關宣傳活動，相信可為香港帶來多達150萬人以上入境旅客。

林天福表示，除送50萬張機票給海外旅客外，航空公司今年夏季會再送8萬張機票給香港市民，部份機票亦送大灣區旅客，讓他們到港後以香港機場出境。

報導指出，為避免旅客一窩蜂訪港，航空公司會先派短途航班機票，吸引東南亞及大陸旅客，第二輪才擴至長途旅客。

除免費機票外，香港旅遊發展局總幹事程鼎一指出，將會提供100萬份「香港有禮」( HK Goodies ) 消費優惠券，由今日下午5時起於4個旅客口岸派發；香港將有超過1.6萬間店鋪提供優惠活動。