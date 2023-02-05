女友感染過菜花！「2周啪啪1次」他怕爆想分手　網瘋猜恐怖內幕

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

如果另一半感染過性病，你可以接受嗎？一名網友表示，女友在交往前就坦白曾得過菜花，但已經接受過治療了，他當時以為自己可以接受，於是決定在一起，但現在每次發生關係，心裡都會相當害怕，有點猶豫是否要分手，但又擔心會傷到對方的心，只好上網求助。

原PO在Dcard發文表示，女友交往前曾坦白被前任傳染菜花，但已經電燒根除病灶，他得知後選擇相信並安慰對方，2人相處起來很開心，三觀也都很合，於是決定交往。

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起初他以為自己可以接受女友曾得過菜花的事情，實際交往後才驚覺，每次發生性行為時，心裡總是有點緊張。他們平均2周會做1次，過程中都會戴套，但他查詢資料發現，即使戴套也無法完全杜絕感染菜花，因此好奇是否有其他方法可以解決，或是該建立何種心理建設，「如果因為這件事跟她提分手，不知道會不會再次傷害到她」，因此決定上網詢問解決辦法。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

許多網友看到後紛紛感嘆，「分啊，傷害她是一定的，但有時人還是要自私一點」、「自己的安全是最重要的，我覺得你可以跟她一起去做性病檢查，報告出來給對方看報告，兩個人都安心」、「得過性病真的不行…而且看來你心裡已經有芥蒂了，再下去只會讓你更難跨過去，這一點你女友肯定看得出來，到時候一定會為了這個吵架，我只能說長痛不如短痛，你擔心她會受傷，但這也是她自己必須負的責任」、「性病這種病毒，得過一次下次就很容易再出現，只是現在沒有病灶而已，你自己小心」。

還有人猜測內幕不單純，「你確定是她前任傳染給她的？你確定不是她自己到處亂搞，結果得菜花嗎」、「你怕的不是感染菜花，怕的是發現她約炮」、「不是我要嚇你，我有個朋友（女生）瘋狂約砲一年，陌生人、朋友圈內都約過，沒固定砲友，仗勢自己有吃避孕藥，幾乎沒在戴套，這樣玩下來不到一年就內建菜花了，電燒治療後，遇到現在的男友，她也是騙前任傳給她的」。

另外也有網友建議，可以去打九價HPV疫苗。根據衛福部疾病管制署資料顯示，九價疫苗可預防90%由HPV6及HPV11所引起的尖頭濕疣，以國中女生為例，年齡在9-14歲僅需接種2劑，滿15歲則需接種3劑，九價疫苗也可用於9-45歲男性疫苗接種，保護力至少8年，但在施打前須經醫師評估診察，以確認接種者身體狀況，及是否有疫苗使用禁忌等，再決定可否接種。