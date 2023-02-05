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美軍射破中國間諜氣球　他目睹形容：像「皺巴巴的衛生紙」般飄落

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登4日下令「處理」（take care of）飄入領空的中國間諜氣球，隨後美軍即派出戰機在東岸領海擊落這顆氣球，並正在大西洋回收碎片。目擊者比利（Jeffrey Billie）表示，他看見有3架噴射戰機飛到氣球附近，又大又圓的白色球體突然變得像一張皺巴巴的衛生紙般飄落。

▲▼中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

據《紐約時報》報導，中國間諜氣球事件引發外交風波，美方於當地4日下午派出F-22戰機，在大西洋的領海擊落這顆飄在6萬英尺高空的氣球。住在東岸南卡羅來納州帕利斯島（Pawleys Island）的退休國承包商比利目睹了這起行動。他說，有2架戰機圍繞著氣球飛行，第3架飛得更靠近，接著在氣球離開海岸線後發射一枚飛彈，「然後，我們看到的又大又圓的白球突然變得像一張皺巴巴的舒潔（Kleenex）衛生紙。」

另一名來自南卡州喬治敦市（Georgetown）的目擊者、社會學教師洛佩斯（Joey Lopes）則向CNN透露，當時他正在午飯，一邊和身邊的人開玩笑，一邊拿起手機錄影，「我們看到戰機在氣球周圍盤旋，大約有3、4架，之後我們聽到一聲巨響，氣球就不見了。」他說，這是他過去3年來在濱海城市默特爾比奇（Myrtle Beach）看過的最瘋狂的事情。

氣球被擊落的地點大約位於北卡州與南卡州之間的海岸，而默特爾比奇所在的南卡州荷瑞郡（Horry County）政府當天發布公告稱，美軍正在從大西洋中回收打撈氣球碎片，而碎片也有可能回到海岸線上，呼籲民眾「不應該觸碰、移動或撿走殘骸。這些物品屬於聯邦調查的一部分，擅自破壞現場可能會干擾調查。」

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