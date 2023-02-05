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新鮮人一次還清「20萬學貸」被念虧了　鄉民曝1關鍵：一堆都賠光

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲新鮮人工作半年，一次還光20萬學貸，被朋友說虧了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人在就讀大學時，會向銀行申請就學貸款，出社會後再慢慢還清。一名網友詢問，他剛出社工作半年，前陣子把22萬學貸全部還清，結果朋友聽到都說他虧了，讓他好奇「學貸一次還清很虧嗎？」貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他剛出社工作半年，前陣子把22萬元學貸一次全部還清，結果朋友聽了都說他虧了，說他為什麼那麼早還，以後沒機會借到那麼便宜的利息了，讓他非常疑惑，所以想詢問大家「學貸一次還清很虧嗎？」

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▲工作半年一次繳清22萬學貸他問「很虧嗎？」鄉民曝要看一重點。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友認為，只要原PO有在投資，且投資可以賺錢，提早還學貸就很虧。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出，引發網友正反論戰，有人說，「一次付清就不用付利息了，哪裡虧啊」、「還清付債怎麼會虧，吃利息才虧吧」、「何必讓銀行賺」，但也有人說，「拿去丟定存股，都比利息高」、「很虧，分期可以挪錢拿去投資」。

也有人分析，虧不虧的關鍵，在於原PO是否會投資，「有在投資的話，虧」、「虧爆了好嗎，錢留在手上拿去投資運用不好嗎」、「沒在投資就還啊，反正放著也用不到」、「你把錢拿去投資有賺才會虧，一堆都賠光，一切看果」。

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