　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

保時捷開出「史上最低價55萬」他快手搶到嗨翻！曬出訂單官方回應

▲▼銀川保時捷上線一輛Panamera僅55.17萬。（圖／翻攝自現代快報）

▲銀川保時捷上線一輛Panamera僅55.17萬。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸銀川保時捷中心30日因操作失誤，居然上線12.4萬元人民幣（約55.17萬元新台幣）一輛的Panamera車型，該購買連結瞬間爆出598個訂購單。其中，一名王姓男子成功搶到，隨後連結瞬間下架。保時捷方對此回應，「情況屬實，已與首單用戶達成協議。」

據《現代快報》報導，王男是首個支付了這款車預訂金的客戶，2月3日，王男接受採訪表示，最近一直在關注保時捷的這輛車，1月29日晚，他在小程序（編按：一種不需要下載安裝即可在WeChat平台上使用的應用程式）上看到這輛車以12.4萬（人民幣，下同）的標價上線，就直接付了911元訂金。

他說，「跟老婆說我花了12.4萬買了輛保時捷，她還不相信。」王男說，在他下單的第二天，業務員給他打電話，稱是工作人員工作失誤，隨後王男就做了訂單退款處理，「我當時問保時捷方可不可以給個優惠價，比如說以100萬元價格給我，然後保時捷拒絕了我的這個請求。」

▲▼銀川保時捷上線一輛Panamera僅55.17萬。（圖／翻攝自現代快報）

▲王男成功搶到。（圖／翻攝自現代快報）

1月30日，銀川保時捷中心曾回覆媒體稱，「保時捷小程序上架的車輛實際庫存為1台，首單用戶購買成功後，後面下單的用戶會自動判定為無效訂單，48小時內退還押金。目前已與首單用戶達成協議，具體協議內容暫不方便透露。其他下單用戶客服正在陸續溝通當中，爭取給用戶一個滿意的答覆。」

王男透露，2月2日，銀川保時捷中心又聯繫他，傳達了3點內容，「第一點是向我表達了歉意；第二點是計劃送我一個上海保時捷VIP賽道的體驗，機票住宿來回全包；第三點，如果我仍想買這款車，他們會向上級申請出一個優惠的方案，至於優惠多少目前還不知道。」

王男表示，因為保時捷暫時還沒有提出購車的方案，需要等方案提出後再做是否達成協議的回覆。

ET快訊
每天喝含糖飲料「罹癌機率增32％」　研究數據曝光
找到散布者了！外流陸軍性愛片「有明確對象」　軍方力挺提告
元宵節是「最強補財庫日」！命理師授「1絕招」：爽賺整年
快訊／台南十大傳奇台銀「抗議車」回歸才2天　又被拖吊了
男星遭控「跟劇組女演員上床」　女友心碎：他爛到不值得
南台灣衛星雲圖一片白　驚見「綠色2小點」！真相超美

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「小三通春節專案」2／7起常態化實施　「班次增加」仍以金馬民眾為主

古代殉葬妃子為何「腿開開」？　真實原因超殘酷

保時捷開出「史上最低價55萬」他快手搶到嗨翻！曬出訂單官方回應

陸1月天災頻傳「超13萬人次受災」　西藏雪崩最嚴重致28死

從千萬家庭被拐到億萬家庭！28歲「少爺」首曝心聲：錢買不到快樂

零下2℃大解放…妹子「穿香辣比基尼」跪地熱舞　1舉動網友心疼

小妹騎「鴕鳥牌車車」上課　大馬路上優雅跳躍...有愛互動融化網

第二屆「連心節」福州登場　與台中金龍社區簽約合作夥伴

吉普車無視告示牌闖古河床地　「恣意碾壓」河床景觀出現車輪痕跡

租滿20年即將返中　美動物園宣布：大熊貓「樂樂」睡夢中離世

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

「小三通春節專案」2／7起常態化實施　「班次增加」仍以金馬民眾為主

古代殉葬妃子為何「腿開開」？　真實原因超殘酷

保時捷開出「史上最低價55萬」他快手搶到嗨翻！曬出訂單官方回應

陸1月天災頻傳「超13萬人次受災」　西藏雪崩最嚴重致28死

從千萬家庭被拐到億萬家庭！28歲「少爺」首曝心聲：錢買不到快樂

零下2℃大解放…妹子「穿香辣比基尼」跪地熱舞　1舉動網友心疼

小妹騎「鴕鳥牌車車」上課　大馬路上優雅跳躍...有愛互動融化網

第二屆「連心節」福州登場　與台中金龍社區簽約合作夥伴

吉普車無視告示牌闖古河床地　「恣意碾壓」河床景觀出現車輪痕跡

租滿20年即將返中　美動物園宣布：大熊貓「樂樂」睡夢中離世

快訊／桃園補班日下班尖峰驚傳自來水爆管　7890戶停水！

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

蘭嶼女確診又罹腦炎　空勤負壓隔離艙後送轉診台東就醫

老公沒錢！婆婆買房「裝潢+家具全包辦」　新婚妻進屋崩潰了

視察「行人友善」專案執法　謝國樑：重視維護行人安全

吃蔬食分享愛！東森購物攜手慈濟推4款「共善美食」營收1%回饋公益

議員父賄選遭收押「胃食道逆流」申請就醫　法官打臉：常見小病

超強學霸！蔡佩軒考試前「狂玩手遊紓壓」　最後竟考上世界名校

含糖飲料恐增癌症死亡風險！每天喝1份「罹癌機率增32％」

找到散布者了！外流陸軍性愛片「已有明確對象」　軍方力挺提告

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

大陸熱門新聞

正妹業務績效好　被客戶爆：搞我老公

女員工請假照顧病危父遭開除！大潤發1理由獲網逆風聲援

7歲男童鞭炮扔下水道　當場被炸死

1歲寶寶坐學步車　翻滾摔下樓梯

胡錫進轟中國間諜氣球說法很low！遭北京打臉後秒改口

離婚夫妻「1原因秒復婚」　網勸不要

登記離婚路上「車拋錨6次」 網友妙回：丈夫低頭了，給個台階下吧

享年31歲！大陸「飛鏢女神」周莫默離世

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

尪外遇喊離還提「1要求」　她冷回：你趕緊走吧

舞龍隊耍無賴衝店家女試衣間討紅包 店主怒：女孩們都沒穿衣服

古代殉葬妃子為何「腿開開」？恐怖原因曝

教授變禽獸！正妹博士生被當性奴3年仍沒學位

揭秘探空氣球！全球800氣象站每天釋放

更多熱門

相關新聞

2月車市促銷整理

2月車市促銷整理

新的兔年到來，2月車市也祭出許多好康，除了到展間試駕就有機會抽大獎、甚至還有入主新車就送音響系統／車室隔音升級、或是5年延長保固與°環景影像系統，想趁新的一年購車可得把握機會。

「積」情退散　楠梓新案銷售量剩2成

「積」情退散　楠梓新案銷售量剩2成

女駕駛交流道追撞前車　開門又A到保時捷

女駕駛交流道追撞前車　開門又A到保時捷

銀川保時捷上線一輛Panamera僅55.17萬 598筆訂單湧入急下架

銀川保時捷上線一輛Panamera僅55.17萬 598筆訂單湧入急下架

TOYOTA連3年奪全球汽車銷量王

TOYOTA連3年奪全球汽車銷量王

關鍵字：

保時捷PanameraPosrche網購門市銷售車市

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

NBA爆大規模衝突！5球員被趕出場

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面