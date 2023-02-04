保時捷開出「史上最低價55萬」他快手搶到嗨翻！曬出訂單官方回應

▲銀川保時捷上線一輛Panamera僅55.17萬。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸銀川保時捷中心30日因操作失誤，居然上線12.4萬元人民幣（約55.17萬元新台幣）一輛的Panamera車型，該購買連結瞬間爆出598個訂購單。其中，一名王姓男子成功搶到，隨後連結瞬間下架。保時捷方對此回應，「情況屬實，已與首單用戶達成協議。」

據《現代快報》報導，王男是首個支付了這款車預訂金的客戶，2月3日，王男接受採訪表示，最近一直在關注保時捷的這輛車，1月29日晚，他在小程序（編按：一種不需要下載安裝即可在WeChat平台上使用的應用程式）上看到這輛車以12.4萬（人民幣，下同）的標價上線，就直接付了911元訂金。

他說，「跟老婆說我花了12.4萬買了輛保時捷，她還不相信。」王男說，在他下單的第二天，業務員給他打電話，稱是工作人員工作失誤，隨後王男就做了訂單退款處理，「我當時問保時捷方可不可以給個優惠價，比如說以100萬元價格給我，然後保時捷拒絕了我的這個請求。」

▲王男成功搶到。（圖／翻攝自現代快報）

1月30日，銀川保時捷中心曾回覆媒體稱，「保時捷小程序上架的車輛實際庫存為1台，首單用戶購買成功後，後面下單的用戶會自動判定為無效訂單，48小時內退還押金。目前已與首單用戶達成協議，具體協議內容暫不方便透露。其他下單用戶客服正在陸續溝通當中，爭取給用戶一個滿意的答覆。」

王男透露，2月2日，銀川保時捷中心又聯繫他，傳達了3點內容，「第一點是向我表達了歉意；第二點是計劃送我一個上海保時捷VIP賽道的體驗，機票住宿來回全包；第三點，如果我仍想買這款車，他們會向上級申請出一個優惠的方案，至於優惠多少目前還不知道。」

王男表示，因為保時捷暫時還沒有提出購車的方案，需要等方案提出後再做是否達成協議的回覆。