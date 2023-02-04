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美韓外長會談提北韓核武導彈威脅　重申維持台海和平重要性

▲▼美國國務卿布林肯、南韓外長朴振於當地時間3日在華府展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯、南韓外長朴振於當地時間3日在華府展開會談。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）提高核武與導彈威脅，甚至恐怕隨時進行第7次核試，繼美國國防部長奧斯汀訪韓後，南韓外交部長朴振也接連訪美，在華府與美國國務卿布林肯展開會談。美韓兩國重申推動韓半島（朝鮮半島）無核化的意志，同時提到維持台海和平重要性。美國承諾，將動員包括核武在內的所有手段協防南韓。

根據《韓聯社》，南韓國防部長朴振、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於當地時間3日在華府展開兩國外長會談，討論了美韓之間在外交與國防安全上的重要議題。因應今年為美韓建交70周年，朴振在共同記者會上表示，美韓同盟合作將會從原本的政治、軍事、經濟一路擴及至技術和文化領域。

為因應北韓核武與導彈威脅，朴振強調，「對於推動北韓無核化，美韓雙方再度重申無法動搖的堅定意志。為追求韓半島真正的和平，我國（南韓）與美國將持續進行緊密的合作，一方面維持堅固的聯合防衛態勢、一方面則持續增強擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）的實用性。」

▲▼美國國務卿布林肯、南韓外長朴振於當地時間3日在華府展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

朴振也在會中與布林肯討論如何阻絕北韓非法資金的流動，「除了完全履行聯合國制裁，美韓雙方也達成協議，將持續致力於加強阻斷北韓非法資金流動，將應對北韓非法網路活動（指操控竊取虛擬貨幣等犯罪行為）置於優先順位，同時美日韓三國須採取合作，共同阻斷北韓非法資金流動。」

朴振強調，「如此我們將向北韓傳遞重要訊息，除了放棄發展核武、重回談判桌以外，沒有其他任何選擇。」

朴振也提到，美韓雙方也在會議上談到中國在推動北韓無核化上絕對擁有關鍵的影響力、且有國際責任協助推動北韓去核；另外，美日韓三國也需加強國防安全上的合作，以求應對北韓日漸增強的威脅。

南韓政府高層人士透露，美韓雙方針對北韓有可能實施的第7次核試進行討論，其中他們認為北韓在第7次核試時將核彈頭小型化、輕型化，讓導彈攜載核武的可能性相當高，對於南韓構成嚴重的國防威脅。

▲▼美國國務卿布林肯、南韓外長朴振於當地時間3日在華府展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

布林肯則再度重申美國協防南韓的意志，承諾將動用包括核武、常規性武器、導彈防禦攔截系統等所有資產來協助防衛南韓，同時維持對於韓半島無核化的承諾。

布林肯透露，他與朴振在會議上談論到維持台灣海峽和平穩定的重要性，對於加強美日韓在國防安全上的合作也達成共識，主要是為了應付共同的威脅。

另外，針對南韓總統尹錫悅最快於今年3、4月的訪美計畫，朴振也表示目前正與美方洽談，促進尹錫悅以國是訪問（State visit）的方式會晤美國總統拜登，不過目前尚未出現任何具體的談判結果。

►美韓同盟70周年！美重申「協防南韓」絕非標語 擴大聯合軍演層級

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