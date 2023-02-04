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親哥婚內出軌！妹子見未來嫂嫂「小三上位」崩潰：如何面對？

一名人妻抱怨哥哥婚內出軌。（示意圖／翻攝自pexels）

▲一名人妻抱怨哥哥婚內出軌。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

家家有本難念的經！一名女網友抱怨，哥哥結婚後和嫂嫂因為個性不合離婚，不久又交了新女友，卻發現女方是「小三上位」，而且還是雙面人，讓她完全不想回娘家。

一名女網友在《Dcard》以「如何面對小三嫂嫂？」為題發文，透表示結婚後因為跨縣市很少回娘家，期間得知哥哥和前嫂嫂相處不好，因為媽媽傳統觀念重，凡事都會護著哥哥，明明剛結婚時捧得像公主，如今卻態度180度大轉變，2人聯合起來指責前嫂嫂，所有的過錯都推給對方，後來聽聞哥哥已經離婚。直到今年過年，她終於見到哥哥交往3年的新女友，是姪女的幼兒園老師，時間軸剛好重疊到哥哥上一段婚姻，也就是說哥哥婚內出軌。

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原PO發現哥哥的新女友很會做表面功夫。（示意圖／翻攝自pexels）

▲原PO發現哥哥的新女友很會做表面功夫。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO原以為哥哥的新女友是懵懂無知的天真女孩，但觀察下來發現只是表面功夫，「因為她會刻意在我爸媽面前裝一副嘴臉，在我跟弟媳面前裝另一副嘴臉」，前一秒在看聽和小孩玩，下一秒就在後面走廊用高傲的眼神掃射，一副自己是這個家的女主人一樣，「微瞇眼、斜眼的那種，而且不只一次，絕對不是錯覺」。

原PO解釋，雖然哥哥錯比較大，不過她希望以和為貴，打算接受對方的新女友，反正以後都可以是一家人，可這次回娘家實際遇到，發現撕不掉「她就是小三」的標籤，加上言行舉止讓人感覺只想上位，坦言以後要開口叫這樣的人嫂嫂，她寧願把嘴封起來，甚至親哥哥都不想認了。

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