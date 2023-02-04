元宵節12禁忌「剪髮未來1年存不了錢」　這1項最容易犯

記者黃翊婷／綜合報導

明日（5日）就是元宵節，這一天如同小過年，台中名門命理教育協會創會理事長楊登嵙整理出元宵節需要注意的12項禁忌，包含剪頭髮會將財富洗空，導致接下來1年存不了錢等等，其中大家最容易犯的禁忌就是第11項「說髒話」。

▲2023台灣燈會主燈玉兔壯彩。（圖／觀光局，下同。）

楊登嵙表示，農曆1月15日「上元節」為三官大帝之天官大帝的誕辰，三官為上元賜福天官紫微大帝、中元赦罪地官清虛大帝、下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，也稱為「三界公」，在道教中是僅次於玉皇大帝的神明，雖然這一天如同小過年，但有12項禁忌還是需要大家多加注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NG1、打小孩罵老公

元宵節當日是天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也要儘量避免孩子哭鬧、打小孩，以免給家庭帶來壞運。

NG2、剪頭髮

元宵節當日應避免剪髮，髮的諧音同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運除掉了。因為「發」如同發財的發，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。

NG3、看病求醫

元宵節當日避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。

※民俗說法僅供參考，請民眾還是要謹遵醫囑。

NG4、工具設備損壞

元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和壞運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。

NG5、去陰氣重的地方

身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

NG6、丟三落四金魚腦

元宵節當日若丟失財物，意味著自己沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。因而，應特別注意防範財物遺失。

NG7、借錢給別人

元宵節當日最好不要借錢給人，否則今年他人容易將你的好運借走，家人也一樣。

NG8、家裡沒米

元宵節當日米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。

NG9、衣服破破爛爛

元宵節當日應注意衣服不要弄破，造型款也儘量避免，否則容易成為一年破財倒楣之兆。

NG10、殺生或見血

元宵節當日切忌不要殺生、見血，否則今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。

NG11、說髒話

元宵節當日應避免說髒話、爆粗口，否則今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

NG12、穿黑白條紋服

元宵節當日請避免穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這2種顏色與牢獄、死亡有關，元宵節穿這2種顏色，會事事不能如願。

● 本文獲得旺好運授權。