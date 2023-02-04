元宵節是「最強補財庫日」！命理師授「1絕招」：爽賺整年

▲元宵節除了吃元宵，更是求財、補財庫的最佳時機。（圖／Unsplash、Pixabay）

圖文／CTWANT

正月又稱為元月，夜稱為「宵」，正月十五又是一年的第一個月圓夜，因此，漢文帝就將它定為「元宵節」，又稱「元夜」或「元夕」。名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，上元（元宵節）、中元、下元節、農曆大年初一及三月十五財神爺聖誕，是一年中五次求財、補財庫的最佳時機，他建議民眾可在元宵節當天，在家準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。

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▲元宵節補財庫，可準備吉祥數字的發財金，置於供桌上，可為自己帶來大財運。（圖／楊登嵙老師提供）

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，上元農曆正月十五是補年頭運，能旺整個上半年的財運；中元農曆七月十五是補年尾運，為補足下半年的財運；下元農曆十月十五是補明年運，提早補財庫，財源不中斷；農曆大年初一是求新年的第一個願望，願望最容易實現；三月十五日是財神爺聖誕，該日祂龍心大悅，廣開金輪寶庫，特賜財運、財氣、財庫給善男信女。在這五天，許多民眾會到廟裡向財神爺求財、補財庫、點財神燈，以求增旺財運。

今年農曆正月十五日元宵節為西曆2月5日，想要在這天補財庫，民眾可在元宵節這天，在家準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。

民眾祭拜時，要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上，祭拜後可以將此「發財金」做以下方式旺財，便可因努力工作為自己帶來財運：

1.2023年「財神位」在南方，可將此「發財金」放置在家裡或辦公室的南方。

2.隨身攜帶。

3.存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」。

4.存放在保險箱內。

5.安放在神龕上。

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