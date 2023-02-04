民生社區5里推元宵節活動！她笑「沒比較沒傷害」　這區被羨炸

▲每個里推出不同活動。（圖／翻攝自Facebook／民生社區大小事）

記者朱祖儀／綜合報導

明（5）日是一年一度的元宵節，除了去欣賞燈會之外，不少里也推出活動回饋民眾。一名女網友就透露，民生社區內許多里都推出元宵節活動，送的禮物大不相同，有些里民只有燈籠可以領，但有些地方卻是有吃又有拿，讓她看了不禁笑說「沒比較就沒傷害」。

原PO在臉書社團「民生社區大小事」PO出5張照片，看到民生社區內有5個里都舉辦了元宵節活動，新益里的元宵節活動將發放洗衣精、300個燈籠、紅豆餅和雞蛋糕，燈籠只有小朋友可以領取；復建里除了燈籠之外，還有2盒湯圓、銅鑼燒、餅乾和飲料。

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三民里的公告上面則寫，將發放黃金兔小提燈和兔寶寶小提燈，2款可任選1個，限量600個，前150人還能得到松山親子館送的親子DIY材料包；而東光里及自強里都是發放元宵節燈籠。不同里發放不同的禮品，讓原PO看了忍不住笑說「沒比較、沒傷害，歡迎其他各里接龍」。

▲▼每個里推出不同活動。（圖／翻攝自Facebook／民生社區大小事）

有新益里的居民看到自家的活動，大讚「還是新益里最優惠」，但其中較多人羨慕的是復建里的待遇，表示「復建里更好」、「那個有銅鑼燒的不錯」、「有吃有送真不錯」。也有些人哀怨表示「富錦里都沒有」、「你傷害到我們莊敬里了」、「富泰里啥都沒」。也有人分享其他里的活動內容，「鵬程里有送500個蛋糕，每戶一個，要排隊吧」。