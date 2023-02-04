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68歲男「娶12妻」生102孩、孫子578個...嘆：名字都記不得

東非烏干達一名男子，娶了12個老婆生下102個孩子。（圖／翻攝自鏡報）

▲超猛男子從17歲開始娶老婆。（圖／翻攝自鏡報）

圖文／CTWANT

許多老一輩的人都希望子孫滿堂，但未必是好事。東非烏干達有一名68歲男子，娶了12個老婆，生下102個兒女，孫子更是多達578個，難以記住每個人的名字，就連三餐都成了問題，快要負擔不起，決定不生了。

《鏡報》報導，這名男子叫做穆薩（Musa Hasahya Kasera），1972年和第一任妻子結婚，當時2人都是17歲，隔年迎來第一個孩子桑德拉（Sandra Nabwire），因為爸媽只生下他和哥哥，親朋好友都建議他多娶老婆，生多一點，好增加家族的人口。由於他是一名牛販，很受到當地人家的歡迎，都希望把女兒嫁給他，有些甚至還不到18歲。

穆薩坦言記不住所有人的名字。（圖／翻攝自鏡報）

▲穆薩的102個孩子，年齡最小10歲最大50歲，他最年輕的妻子則約35歲。（圖／翻攝自鏡報）

直到今年穆薩已經68歲，他總共娶了12個老婆，生了102個孩子，孫子有578個，年齡從10歲到50歲不等，老婆最年輕35歲。他坦承會忘記老婆的名字，也不知道所有孩子的名字，更不用說孫子了，因為健康狀況每況愈下，2英畝的土地根本容不下這麼大的家庭，而且經濟狀況也有困難，連買食物、衣服、教育用品等都有問題，2個老婆更因此離開他。

報導指出，穆薩尋求30歲兒子夏奔（ShabanMagino）的幫助，對方是一名國小老師，可以協助管理家務，而且是為數不多受過教育的人之一。為了盡可能保持孩子們間的和諧並解決糾紛，他們固定每個月舉行一次家庭會議。目前老婆也正在採取節育措施，以阻止人數繼續擴大。

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