跌落5000公尺高山！　20歲女登山客「失蹤42年」被找到已成木乃伊

▲派蒂的遺體在失蹤42年後終於被找到。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

終於能回家了。國外一名20歲女登山客與親友攀登安地斯山脈時，因不慎從海拔5千公尺高山的冰面滑落，就此失蹤長達42年，還因此成為當地的另類傳說，她的遺體上月底被發現時雖呈現木乃伊狀態，但已讓搜尋多年的親友終於落下心中大石。

據《鏡報》報導，當時年僅20歲的「派蒂」（Patty）瑪莎（Marta Emilia Altamirano）與親姊妹柯琳娜（Corina）、資深登山者塞爾吉奧（Sergio Bossini）於1981年3月23日共同攀登阿根廷段的安地斯山脈，卻在行程第3天晚間單獨勘查海拔5千多公尺高山周邊環境時，不慎從冰面滑落失蹤，另兩人搜索一整夜未果後，終於在隔天早上於失蹤處數百公尺下方發現死亡的派蒂。

然而，兩人受限天氣及地形只能先向最近哨所通報，並花了1天時間才抵達，但等當局組建的搜救隊到達回報地點時，遺體已被厚雪覆蓋而不知所蹤，隔年與之後幾次的搜索均以失敗告終。多年來派蒂的親人雖不放棄希望，但都無法找到遺體，讓派蒂父親因此含恨而終，這件登山悲劇多年來也一直是當地巴雷阿爾（Barreal）山村的傳說。

直到42年後的1月28日，有登山者在Cordillera de la Ramada山脈最高峰和安第斯山脈第8高峰 Cerro Mercedario附近發現一具木乃伊，才終於讓派蒂有機會與親人團聚，儘管一度被誤認是2002年失蹤的德國登山者，但很快就被判定為年輕女性並大致確認身分。消息曝光後，曾參加搜索而與派蒂家人熟識的登山者轉述，她的家人正考慮飛到當地認屍，「但我擔心她們的情緒狀態」，而派蒂的驗屍結果則尚未公布。

A mummified woman found on mountain is thought to be a climber missing for over 40 yearshttps://t.co/CUwKoyeedr — Mirror World News (@MirrorWorldNews) February 2, 2023

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