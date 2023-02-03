「唐澤貴洋」恐嚇桃捷嗆丟汽油彈　警方查出IP來自荷蘭

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃捷公司今（3）日上午在客服信箱接獲署名日本律師「唐澤貴洋」恐嚇訊息，揚言「在A1台北車站投擲汽油彈」，桃園捷運警察隊在捷運車廂、各捷運站加派人力巡查外，警方初步查出，恐嚇信的IP位置來自荷蘭，截至目前為止，並未查出發現任何可疑物品或徵兆。

▲桃園捷運警察隊今天針對捷運車廂逐節進行巡查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園捷運警察隊指出，桃捷公司客服信箱今天上午接獲恐嚇訊息，其內容大概為「若台灣政府要讓瑞士參訪團來台，將在機場捷運A1站(台北車站)丟擲汽油彈」，桃捷公司接獲恐嚇訊息後，第一時間立即向台北市警局中正一分局忠孝西路派出所報案，全線站務人員配合桃園捷運警察隊加強警戒。

▲桃園捷運警察隊今天針對捷運站進行巡查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園捷運警察隊查出，初步調查該恐嚇信件IP位置在荷蘭，警方目前針對機場捷運沿線各站體與列車車廂加強編排巡邏與守望勤務，利用監視器即時監看已掌握狀況，同時向桃園市警局保安警察大隊申請警力支援，並請桃捷公司站務與保全人員加強留意言行異常或經常滯留站體可疑對象，以避免危害事件發生，並加強與機場捷運轄區警察建立聯防機制交換情資，遏止連鎖模仿效應。

▲桃園捷運警察隊針對捷運站內外巡查。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃園捷警隊呼籲，民眾應提高警覺注意身旁人事物，若在列車發現任何異常狀況，請立即按壓對講機通知司機員或行控中心，或於車站通知站務人員，以利桃捷了解情況派員處理。