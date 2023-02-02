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國民黨該世代交替？　他舉「這3人」喊：該做的是「能者居之」

▲▼國民黨議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝自游淑慧、張斯綱臉書）

▲國民黨議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝自游淑慧、張斯綱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選除總統選舉外，立委選舉也是一大亮點，國民黨內日前也有不少中生代議員表態投入立委初選，掀起世代交替的話題。對此，媒體人張禹宣1日就臉書發文表示，國民黨面臨的不只是「世代交替」的問題，而是必須讓「能者居之」。

張禹宣指出，國民黨不是沒有優秀的青年才俊，但多數都在權貴底下為其謀士，除非是背景硬、關係好、能夠直達天聽，否則即便苦熬十多年也難以出頭，其中少數中的少數、菁英中的菁英如議員徐巧芯、凌濤、游淑慧、張斯綱等人，才能勉強爭得黨職或者一席議員提名，他大批，「不分區立委的安全名單？根本是癡心妄想，每每都只成為酬庸的工具。」

張禹宣直言，所謂青年團、青年部，頂多都只是做做樣板，然而上述的這些人卻是國民黨在百年老店凋零殆盡之際，得以重返執政的功臣與靈魂。他舉例，像徐巧芯一路從「巧芯巧芯得第一」的話題人物，隨著議員的資歷逐漸蛻變成一名戰將，不論是地方上的經營以及對於黨中央政策的捍衛，執政黨的監督皆是一等一，所有與其接觸過的記者都深諳，徐巧芯對於議題的掌握及熟稔，只要與採訪有關皆不遺餘力的幫助，認真程度絕對是第一名。

張禹宣再舉例游淑慧，他指出，不管是執政或者監督都能用全方位的角度，對於台北市的政策基於理性的批判，更是屢屢接受市民陳情，透過個人的影響力化身市民的守護者，打弊揭陋皆有游淑慧的身影；他再提到張斯綱，他表示，從2004年便已創立了567聯盟，從馬英九時期就率先喊出改革內造，到後來的行政經驗歷練從行政院到總統府，隨後歷經國民黨大老詹啟賢、連勝文、江啟臣等人的栽培，地方的選民服務上都是有口皆碑。

張禹宣指出，而這三人的共通點，除了在國民黨跌宕谷底之際選擇堅守，更在輿論及空戰上打下一片天，對於2022的勝選功不可沒，但他表示，即便戰功彪炳，當這三位提出更上層樓的呼聲時，黨內的既得利益者卻竭盡腦汁的掣肘，放出各種風聲詆毀傷害。

「這就是國民黨被支持者最後痛恨『內鬥內行、外鬥外行』」，張禹宣強調，國民黨壓根不需要「世代交替」、「給年輕人機會」這種矯揉造作的大義，只需要做到一件事情「能者居之」，只要是戰將就該給機會、就該給空間。他直言，當民進黨都已經改朝換代輪三番，這麼簡單的道理國民黨若還是執迷不悟，2024也可以慢走不送。

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