獨／影評人「左撇子」賣管制藥物硬拗代購　檢起訴請求從重量刑

▲知名影評人網紅左撇子2021年遭高雄警方逮捕，去年中旬雄檢認定他觸犯藥事法將他起訴。（圖／讀者提供，下同）

記者張君豪／台北報導

知名影評人「左撇子」2021年3月22日凌晨在北市大安區因遭警方懷疑所持電子煙油「含有大麻成分」遭警帶回調查，並依觸犯《毒品危害防制條例》移送台北地檢署，檢察官裁定3萬元交保，事後本名葉上豪的「左撇子」透過臉書粉專指控警方濫權逮捕，經檢察官審理後，認定煙油、尿液送驗無毒品反應裁定不起訴。

警方事後再接再厲、同年9月14日高雄市新興分局警員持搜索票到左撇子北市大同區住家搜索，當場在葉男家中搜出疑似含有大麻二分（CBD）軟糖22包、巧克力杏仁11包、堅果2包，PLUS軟糖2盒、霧化器、精油等涉案證物，當時高雄市警方表示，由於台灣衛福部規範不能販售大麻二酚產品，警方將全案依違反《藥事法》罪嫌移送高雄地檢署偵辦。葉男這回難逃法網，2022年5月間遭雄檢認定觸犯藥事法、檢察官依職權起訴，並認定他犯後說詞反覆態度不佳，建議法官從重量刑。

當時葉男經新興分局移送雄檢，經檢察官複訊後請回，葉男大動作透過自己臉書粉專發長文澄清，表示「要抵擋故意栽贓的不實報導」，強調檢察官認定無保請回代表「他是去協助調查」，堅稱並無在台販售大麻，強調僅幫代訂美國的CBD產品，過程絕對合法。

但高雄市新興分局行動前，已分析過葉男同年持有CBD電子煙油遭警逮捕、事後卻獲不起訴的失敗案例；高雄警歷經數月監控：葉男透過臉書粉專宣揚CBD製品的成分療效、並透過IG、網路賣場刊登販售疑似含有CBD成分的軟糖，精油訊息。高雄警方捨棄《毒品危害防制條例》，以《藥事法》申請主管機關衛福部認定，鎖定左男販售CBD產品行為有觸犯藥事法83條：販賣供應禁藥之虞。

▲「左撇子」疑似在某網路商城公開販賣含有大麻二酚成分的軟糖。（圖／資料畫面，下同）

儘管葉男到案及事後公開聲稱自己絕無販售CBD軟糖等製品，但警方行動前，早已偽裝消費者端，成功向葉男購買軟糖並送交刑事局、司法機關認可醫院進行化驗，檢驗報告驗出大麻二酚成分，檢警並函文衛福部釐清大麻二酚（CBD）成分製品在台灣的適法性。

雖然2020年就有民眾倡議「大麻合法化」提案開放醫療用大麻，但衛福部明確回應：二級管制藥品四氫大麻酚（THC）主治小兒頑固性癲癇罕見疾病，國內核准教學醫院專案申請進口，大麻二酚（CBD）不屬管制藥品，但民眾需醫師診斷取得處方後，方可依「藥物樣品贈品管理辦法」申請自用CBD專案進口。





檢警解釋「CBD雖然非屬管制類藥物，但仍屬處方藥物」左撇子無視上述法條，不但透過IG、網誌大肆宣揚CBD助眠、安定心神、增加思考能力的療效，近年並率續推廣包含CBD製劑、軟糖、香氛等眾多「處方藥物商品」葉男落網後辯稱「並無在台販售大麻」「代訂美國CBD商品」。



但檢察官調查後認定葉男有販售CBD軟糖行為，違反《藥事法》83條明文規定「販售、供應、運送、意圖轉讓，連仲介（牙保）販賣偽禁藥者，可處7年以下有期徒刑」葉男當時離開地檢署，聲稱遭檢察官請回就是「合法僅協助調查」，但檢方調查後認定他所販售軟糖、精油等商品都是禁藥，2022年5月間依職權對他提起公訴，等同打臉葉男說法。