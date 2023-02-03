今暴增105死「創203天新高」！　羅一鈞曝原因：過年回補效應

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今日死亡破百！中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增105死，創下203天以來新高記錄。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞研判應是過年回補效應所致，預估過了今日最高點，明天開始就會下降。

指揮中心今日公布國內新增25104例本土個案，373例境外移入，確診個案中新增105例死亡。本土病例比上周同日增加4.1%，疫情連續9天上升但增幅縮小，不過死亡個案卻暴增，單日新增105例，創下去年7月15日以來新高。

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▲指揮中心公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

這兩天死亡人數大增，羅一鈞分析，應該與春節連假通報回補有關。他說，春節連假期間回推每天死亡個案數約在40~50例，實際通報僅有一半，因為很多死診上傳是本周一、二，經整理研判，數據在昨天、今天出來，明天之後就會稍緩。另第三波以來新冠致死率0.119%，低於前兩波。

指揮中心指出，今日新增105例本土病例死亡個案，為53例男性、52例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、100例具慢性病史、64例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月10日至今(2023)年1月30日，死亡日期介於今年1月14日至1月31日。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）