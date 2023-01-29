他挖出「過期20年米粉沒臭味」　過來人曝慘痛經驗：拉2天

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在家中找到一包過期20年的米粉，長輩覺得東西沒開過不會壞，聞起來也沒臭味。沒想到文章公開之後吸引超過2200人按讚，大家紛紛留言開玩笑，「整整20年耶！就算是養個小孩也已經成年了」、「既然放這麼久了就當傳家之寶吧」；不過，也有過來人表示，自己使用過期3個月的鬆餅粉做鬆餅吃，結果腹瀉了2天。

▲原PO發現過期20年的米粉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，26日在家中發現一包2000年購買的米粉，因為放在很乾爽的地方保存，發現時包裝沒有破洞，外觀看起來似乎也沒有變質，包裝上寫著有效日期為2003年5月1日，如今已經是2023年了，「老一輩都說沒開過東西不會壞，沒臭味」，但如果真的要吃，他是不會同意的，「也不能怪年紀大的（人），以前他們也是不容易，所以會珍惜」。

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文章公開之後吸引超過2200人按讚，不少人留言開玩笑道，「有增值空間」、「來一盤民國89年的炒米粉加滷蛋配豬血湯」、「整整20年耶！就算是養個小孩也已經成年了」、「既然放這麼久了就當傳家之寶吧」、「那個年代的食物應該都是真材實料的，大膽吞下去」。

另一名擁有食品科學領域知識的網友認為，過期米粉就理論上來說不會壞，因為水活性低，但口感可能會變差。但也有過來人分享自己的慘痛經驗，勸原PO不要輕易嘗試，「鬆餅粉過期3個月，完全沒拆封，沒破損，想說沒開應該沒差，所以就煎了鬆餅來吃，結果拉了2天」。

▲美國有線頻道《美食世界》認為，罐頭食品若適當保存，過期4年還是可以吃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關。）

究竟過期食品到底能不能吃，腎臟科醫師洪永祥曾在節目《健康好生活》中表示，有些食物過了保存期限確實還可以食用，美國有線頻道《美食世界》曾針對食物超過有效期限、是否該丟棄的議題做探討，後來歸納出10種過期還是可以吃的食物，包含罐頭食品、乾酪、穀物早餐、雞蛋、冷凍食物、餅乾、奶油、麵包、有包裝的綜合蔬菜、乾燥麵條。

洪永祥也提醒，老人、小孩、有慢性病的人，食物還是要趁新鮮吃比較好，雖然他曾遇過一名奶奶吃了冷凍8、9個月的粽子都沒事，縱使冷凍庫可以抑制細菌增長，但最好還是不要這樣吃，尤其是腸胃免疫力很差的洗腎病人；衛福部也建議，冷凍庫的東西放超過1個月就別再食用。