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佛心阿嬤35元米粉麵塞爆還送滷鴨蛋　3千人讚：滿滿人情味

記者黃翊婷／綜合報導

有一種餓叫阿嬤怕你餓！一名網友聲稱，29日外出幫媽媽買米粉麵，因為時間太晚了，賣米粉麵的阿嬤說只剩下一點點麵，可能裝不滿一盒，沒想到阿嬤下一秒就衝進膳檯加了一顆滷鴨蛋，餐盒滿到都快包不起來，還額外送了一碗羹湯，全部餐點只花了35元。

佛心阿嬤35元米粉麵塞爆餐盒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO買的餐點全部只要35元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，29日中午去幫媽媽買米粉麵（一種米粉加麵的小吃），米粉麵阿嬤一看到他就說太晚來了，只剩下一點點麵，他決定全部買下，但店員夾到一半表明剩下的量不到一盒，他覺得沒關係，讓店員照價算一盒就好。

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沒想到阿嬤聽到之後，立刻衝進膳檯加了一顆滷鴨蛋，把餐盒塞到快要包不起來，堅持「這樣吃才會飽啦」。原PO說，當下雖然婉拒，但因為阿嬤很堅持，他便答應了並付款35元，正準備離開時，阿嬤又突然叫住他，「我知道你是要帶回去給你媽的，再送你一碗羹啦」，最後他和媽媽的午餐只花了35元，卻吃得又飽又暖心。

文章公開之後，吸引超過3000人按讚，網友們紛紛留言大讚米粉麵阿嬤人很好、做生意很實在，「慶菜（台語，隨便）一下，換來的是很溫馨的感覺」、「阿嬤人真好，做生意真實在」、「滿滿的人情味」、「這就是鄉土情的好滋味」、「這樣35元？好飽喔」。

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