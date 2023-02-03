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室內開除濕機還是潮　家電達人揭「這點」別忽略

▲▼除濕機（圖／記者劉維榛攝）

▲家電達人486先生提醒，除濕機也要定期清理濾網。（圖／記者劉維榛攝）

記者隋昊志／綜合報導

乾爽的天氣結束，受到東北季風影響，又要開始轉為濕冷的下雨天，不少民眾發現家中的濕氣重現，但即使開了除濕機，卻發現室內濕氣一直沒有降下來。對此，家電達人486先生提醒，使用除濕機有一點千萬不能忽略。

▲▼下雨天,看房,濕氣,潮濕,起霧。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

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▲不少北部民眾都用除濕機對付潮濕的天氣。（示意圖／Unsplash）

有女網友在網路論壇發文表示，自己用牙線棒清理除濕機溝槽，意外挖出宛如小山般的「灰塵條」，感嘆「不清理的話，都不知道這些灰塵陪伴我多久了！」家電達人486先生提醒，許多人只知道要定期清理冷氣及空氣清淨機的濾網，卻忽略其實除濕機也有濾網。

▲▼家電達人486先生提醒，除濕機也要定期清理濾網。（圖／486團購提供）

▲有網友在網路論壇PO文，分享自己清理除濕機清出海量灰條。（圖／翻攝自Dcard）

486先生指出，除濕機的濾網若是積塵過厚，容易造成進風量不足，不僅會影響除濕力，也容易讓內部零件處於高溫運轉環境增加危險。如果是一般濾網的話，可直接使用吸塵器清潔，若是選擇用清洗的方式，水溫應該避免過高，以免造成濾網變形，更不要放在太陽底下曝曬，建議可以將濾網放置在陰涼通風處，確認完全乾燥後，才放回除濕機使用。

▲▼家電達人486先生提醒，除濕機也要定期清理濾網。（圖／486團購提供）

▲家電達人486先生提醒，除濕機也要定期清理濾網。（圖／486團購提供）

486先生進一步提醒，擦拭機體外殼時，不能使用過濕的抹布，以防水氣滲入電器內部造成短路。另外，除濕機水箱內部既溫暖又潮濕，即使天天倒水，久了還是會孳生細菌及黏黏的生物膜，記得定期打開水箱刷洗，避免成為細菌溫床。

▲▼家電達人486先生提醒，除濕機也要定期清理濾網。（圖／486團購提供）

▲除濕機水箱內部記得定期打開刷洗，避免成為細菌溫床。（圖／486團購提供）

486先生表示，如果發現除濕機顯示濕度一直降不下來，有可能是室內空間範圍過大，超過該台機器的適用坪數，或檢查濾網是否積塵過厚影響進風。486先生分享小撇步，只要「同時開啟暖氣和除濕機」，利用溫差製造露點，就能大幅提高除濕效率。

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