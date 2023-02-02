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立春就拜土地公　她曝獨門秘招財運旺爆

▲林園東林福德廟的土地公很堅持，用13聖筊請總統蔡英文改匾額 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲周六立春拜土地公，女星楊繡惠分享自己獨門求財密技。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者隋昊志／綜合報導

每年農曆二月初二是土地公聖誕，也是俗稱的「頭牙」，不少信眾都會準備豐盛供品祝壽，命理老師廖美然建議，今年可以提前在國曆2月6日「立春」當天就先拜。女星楊繡惠日前則是在節目上表示，想要求財找土地公是最有效的，也大方分享自己的求財秘方。

楊繡惠日前在節目《命運好好玩》表示，有些人會有自己家的廟好像比較不準，去越遠的地方拜越準，但其實真的不需要捨近求遠，想要向土地公求財，住家附近是最有效的，而且是離家裡越近越好，因為土地公就如同是管區一樣，有什麼事情，或是有想要訴苦的，都可以跟祂說，這樣才能就近保護你，看起來小小一尊，就已經法力無邊了。

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▲過年吉祥寓意。（示意圖／視覺中國CFP）

▲周六立春拜土地公，女星楊繡惠分享自己獨門求財密技。（示意圖／視覺中國CFP）

楊繡惠透露，向土地公求財要如何才能像是有專線一般，避開其他同時在拜拜的人，可以到金紙店買一份疏文，寫上自己的出生年月日、名字、現居的住址，如果是開公司的話，也可以寫公司的地址，並把想求的事情都寫得清清楚楚，之後恭敬的放在供桌上。

楊繡惠提到，拜拜要準備5果、茶，以及四色金。茶的部分可以用便利商店的罐裝茶，但自己會提一壺用茶葉泡好的茶，並準備3個杯子，點香前先倒3分之1，跟土地公說住在哪裡，然後將寫好的疏文唸一遍給土地公聽，今天是要來求什麼，插好香後等燒過3分之1，再倒第二次茶，將茶倒至半杯的量，之後等香燒過一半，再倒第三次茶，倒至8分滿，千萬不要將茶倒滿，這樣代表不禮貌，也代表錢財不會溢出來，否則一出來就流掉了。

最後在拜完後擲茭，跟土地公求一些大爐的香灰，帶回去鎮宅、招財進寶，等到土地公同意有茭後，拿一支乾淨的湯匙，挖香爐的東南西北中5個方位都挖一點香灰，裝進紅包袋裡放進口袋中，再將疏文與金紙一起燒掉。裝好香灰的紅包袋回家後，如果家中有拜拜，就將香灰加入家中的香爐裡，若沒有拜拜的話，就直接將紅包袋放在財位即可，如此一來財運自然就會超順，身體也健康了。

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