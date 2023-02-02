中華醫大新春團拜　發送開運紅包與錢母共祈校運昌隆旺兔順利

圖：中華醫大新春團，陸軍化學兵第39群以精彩的祥獅獻瑞為中華醫大新春團拜助興。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學2月2日舉行新春團拜，校長孫逸民偕主管表演太鼓擊樂迎新春，祈福兔年校運昌旺，陸軍化學兵團也以祥獅獻瑞前來助陣演出，為團拜增添喜氣，董事長鄭啟瑞與董事會成員，準備開運紅包與錢母送給全體教職員工，氣氛歡喜又熱鬧。

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中華醫大上午舉行新春團拜，全體教職員工、全國校友會、台南市校友會、高雄市校友會、家長會，與學校結盟的台南市立醫院以及鄰近的海軍陸戰隊、陸軍化學兵第39群軍旅等，也應邀出席活動，與教職同仁歡喜團拜，互道恭喜並祝福兔年福氣相隨、好運旺旺。

團拜由陸軍化學兵第39群擔綱演出的「祥獅獻瑞、福耀華醫」揭開序幕，國軍弟兄帶著兩隻祥獅以精神抖擻的舞動和教職同仁同樂；特別的是，校長孫逸民也粉末登場，偕同數位一級主管以「恭喜發大財」作太鼓擊演出，鼓聲隆隆中，迎接癸卯兔年到來，也祈福中華醫大校運昌隆、教職員生平安。

循往例，大家最引頸企盼的就是開運紅包和天壇生財錢母發送，今年校方準備了400份開運紅包與錢母，由董事長鄭啟瑞與出席的董事會成員一起發送，此外，各單位也推出精彩的歌舞表演同樂及摸彩助興，希望在新春團拜的歡喜熱鬧中，攜手努力讓校務發展一年比一年更好。

孫逸民校長表示，近3年來全球受到covid-19疫情的影響，各行各業都難以倖免的受到衝擊，感謝華醫同仁在艱巨的挑戰之下，依然堅守教育與人才培育的崗位，不但在去年的國家專技高等考試，華醫學子拿下全國醫檢師和護理師的榜首，學校的招生也略微成長，這樣的殊榮與成果，是全體教職員工共同努力的結果，值得大家珍惜與持續。

孫逸民校長也感謝校友會、家長會以及和華醫結盟的產企業對學校的支持與信任，期許在這新的一年無論是在招生、產學合作、外部計畫爭取與獎助、大學社會責任、高教深耕等方面的發展，都能締造更好的成績。