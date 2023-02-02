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最後的空中女王！　機師畫出「747后冠」與傳奇告別

最後的空中女王！機師畫出「747后冠」與傳奇告別

▲ 機師在空中畫出747后冠。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

有「空中女王」美譽的波音747在首飛54年後，最後一架747-8型貨機正式於31日交付，象徵4發大型寬體民航機時代結束。而機師從佩恩機場（Paine Field）飛至北肯塔基國際機場（CVG）時，還特地在空中畫出747后冠，以紀念747對民航界的貢獻。

綜合外媒報導，第1574架、也是最後一架波音747在31日於華盛頓州艾弗雷（Everett）工廠舉行交機和歡送儀式，747開啟了可負擔的跨洲旅遊時代，也成為美國空軍一號和末日飛機的代名詞，還在點對點飛行與雙發寬體客機，取代到站後轉飛和4發寬體客機的現代，轉型成貨機繼續翱翔天空，對比無法轉為貨機並提早退場的空中巴士A-380，747無疑有更好的結局。

最後的空中女王！機師畫出「747后冠」與傳奇告別

▲ 747形塑了近2個世代的民航界樣貌。（圖／翻攝自維基百科）

當最後一架747交付給亞特拉斯航空（Atlas Air）後，正式結束超過半世紀的747生產歷史，讓747和767專案副總裁兼總經理史密斯悲喜交加說道：「這是一個非常超現實的時刻，我們的工廠50多年來第一次沒有了747。」儘管波音747已有777X作為「後繼者」，但777X最快要到2025年才能投入市場，且近期波音不論是在民航還是軍用界的聲譽都遭遇不小打擊，或許需要下一代的747來提振士氣。

最遠可追溯至1963年美國空軍運輸機計畫「CX-X」的波音747，誕生於一場企業豪賭，波音在泛美航空要求下，製造出前所未見的雙走道、雙層大型客機，但由於當時從未有如此巨大民航機，不只安全性是未知數，許多媒體甚至懷疑747根本飛不起來。

但隨著試飛員在1969年2月9日首飛時「差點把老闆嚇出心臟病發」的準特技飛行，以及後來蜂擁而至的全球訂單，不只證實波音寧可破產也要做出747的豪賭正確，也讓波音在很長一段時間與大型客機畫上等號。

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